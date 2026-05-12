Egzamin ósmoklasisty MATEMATYKA. "Modlimy się". Tu są rozwiązania, odpowiedzi, arkusz CKE [do pobrania pdf, jpg]

Jacek Chlewicki
2026-05-12 8:59

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki trwa. Tu znajdziesz odpowiedzi, rozwiązania, arkusze cke. We wtorek (12.05) o godzinie 9 uczniowie klas ósmych rozpoczęli pisanie egzaminu ósmoklasisty z matematyki 2026. "Boję się" - napisała jedna z ósmoklasistek. We wtorek podczas naszej relacji na żywo będziemy publikować informacje o arkuszu CKE i proponowane odpowiedzi.

Autor: Piotr Grzybowski / Super Express

Egzamin ósmoklasisty 2026 matematyka rozwiązania, odpowiedzi, arkusz cke do pobrania pdf, jpg

Egzamin ósmoklasisty 2026. E8 2026: matematyka. We wtorek, 12 maja 2026 roku, uczniowie klas ósmych piszą egzamin z matematyki. Test rozpoczął się o godzinie 9 i potrwa 125 minut (11:05). W całym kraju do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 393 tys. uczniów z blisko 13 tys. szkół. "Boje się" - napisała jedna ze zdających. Podczas naszej relacji na żywo publikujemy informacje o zadaniach, reakcjach uczniów oraz przewidywanych odpowiedziach. W tym artykule znajdziesz pełen arkusz cke wraz z odpowiedziami eksperta.

E8 2026: matematyka - rozwiązania, odpowiedzi, arkusz cke

W poprzednich latach w arkuszach pojawiały się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, że egzamin sprawdza m.in. sprawność rachunkową, rozumowanie i argumentację oraz umiejętność interpretowania danych. W przykładowych arkuszach publikowanych przez CKE można było znaleźć zadania dotyczące procentów, potęg, pierwiastków, prawdopodobieństwa, geometrii czy odczytywania wykresów. Uczniowie rozwiązywali też zadania praktyczne związane z obliczeniami czasu, pieniędzy i objętości.

Relację na żywo, w której znajdziesz m.in. odpowiedzi i arkusz cke, znajdziesz pod galerią.

Na egzamin należy zabrać długopis z czarnym tuszem oraz linijkę. CKE przypomina również, że rysunków nie wykonuje się ołówkiem. W naszej relacji na żywo znajdziesz arkusze cke oraz sugerowane odpowiedzi. Opublikujemy je między godz. 13 – 14.

Egzamin ósmoklasisty 2026: odpowiedzi, arkusze cke, przecieki, komentarze

9:00

E8 2026 z matematyki właśnie ruszył. Powodzenia!

8:50

Początek egzaminu E8 z matematyki już za 10 minut.

8:44

Egzamin z matematyki już niedługo. Co można znaleźć w przeciekach arkuszy CKE? Internet znów kusi „pewniakami” z egzaminu ósmoklasisty.

8:41

Egzamin ósmoklasisty 2026. To można znaleźć w przeciekach z internetu
8:32

Egzamin ósmoklasisty 2026 matematyka. Arkusze CKE, odpowiedzi i zadania - pdf, jpg [12.05.2026]
Już dziś, 12 maja, o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Po zakończeniu testu każdy uczeń będzie szukał jednego: arkuszy i odpowiedzi. W tym artykule, około godziny 13:00, opublikujemy arkusz CKE, a następnie sugerowane odpowiedzi i rozwiązania zadań przygotowane przez naszych ekspertów. Zapisz ten link i wróć tu po egzaminie! 

8:27

Po zakończeniu egzaminu opublikujemy sugerowane odpowiedzi do kolejnych zadań. Dzięki temu uczniowie będą mogli szybko porównać swoje rozwiązania.

8:23

CKE przypomina, że na egzamin nie można wnosić telefonu komórkowego. Złamanie zasad może skutkować unieważnieniem testu.

8:09

Gorączka przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki. Ucziowie boją się niespodzianek po polskim i w napięciu szukają "pewniaków"
8:08

Rok temu wielu uczniów zwracało uwagę na sporą liczbę zadań praktycznych. Pojawiły się między innymi obliczenia związane z prędkością i prawdopodobieństwem.

8:03

Panika przed E8 z matematyki. Uczniowie szukają przecieków, boją się niespodzianek po polskim
8:01

Egzamin z matematyki składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych. W zadaniach otwartych liczy się nie tylko wynik, ale również sposób rozwiązania.

7:52

Na naszej relacji na żywo znajdziecie arkusze cke oraz sugerowane rozwiązania.

7:44

7:43

W arkuszach egzaminacyjnych regularnie pojawiają się zadania z procentów i działań na ułamkach. To jedne z najczęściej powtarzających się tematów.

7:32

Tegoroczny egzamin z matematyki potrwa dokładnie 125 minut. Uczniowie z dostosowaniami mogą otrzymać dodatkowy czas.

7:26

W mediach społecznościowych znów pojawiają się wpisy o rzekomych przeciekach arkusza. CKE co roku apeluje, aby zachować ostrożność wobec niesprawdzonych informacji.

7:20

7:18

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową. Wynik ma znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich.

7:14

Egzamin ósmoklasisty z matematyki wyciekł do sieci? Uczniowie od rana szukają tego w sieci
7:09

W 2025 roku w arkuszu pojawiły się zadania dotyczące procentów, geometrii i potęg. Uczniowie rozwiązywali także zadania praktyczne związane z czasem i pieniędzmi.

7:05

Ósmoklasiści muszą pamiętać o zabraniu długopisu z czarnym tuszem oraz linijki. CKE przypomina, że rysunków nie wolno wykonywać ołówkiem.

7:00

Tak wyglądał arkusz z matematyki w zeszłym roku.

6:57

E8 2026 matematyka kiedy arkusze i odpowiedzi?

Arkusze egzaminacyjne CKE mają zostać opublikowane we wtorek po południu. Najczęściej pojawiają się w internecie między godziną 13:00 a 14:00.

6:53

6:51

Matematyka od lat uznawana jest za jeden z najbardziej stresujących egzaminów w szkole podstawowej. Wielu uczniów podkreśla, że największe emocje budzą zadania otwarte.

6:50

"Zapraszam po arkusze". Przecieki tuż przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki?
6:46

Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki rozpocznie się we wtorek, 12 maja, o godzinie 9:00. Uczniowie będą mieli 125 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.

