Co można znaleźć w przeciekach arkuszy CKE? Internet znów kusi „pewniakami” z egzaminu ósmoklasisty

Grzegorz Kluczyński
2026-05-12 8:34

W sieci trwa prawdziwy festiwal „magicznych przecieków”. Uczniowie są bombardowani ofertami „100% pewnych arkuszy”, a oszuści prześcigają się w chwytliwych hasłach typu „wczorajszy leak siadł idealnie” czy „arkusz już krąży, zapraszam!”. Problem? Za tymi sloganami nie stoi żadna wiedza — tylko polowanie na dane, pieniądze i kliknięcia.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Lawina "pewnych" arkuszy CKE. Mechanizm oszustwa zawsze ten sam

Co roku przed egzaminem ósmoklasisty internet zamienia się w targowisko rzekomych arkuszy CKE. Schemat jest banalnie prosty:

  • chwytliwe hasła mają złapać uwagę,
  • spreparowane screeny udają „dowody”,
  • presja czasu ma wywołać panikę,
  • a na końcu pojawia się „pewniak” za symboliczną opłatą lub link prowadzący wprost w pułapkę.

To klasyczne sztuczki psychologiczne, które mają sprawić, że uczeń kliknie, zanim pomyśli.

Co grozi tym, którzy dadzą się nabrać?

Tu nie ma happy endu. W najlepszym wypadku uczeń straci pieniądze. W najgorszym — wpadnie w poważne kłopoty.

  • wyłudzenie danych i dostęp do prywatnych kont,
  • zainfekowanie telefonu lub komputera,
  • strata pieniędzy,

a jeśli ktoś faktycznie wejdzie w posiadanie nielegalnych materiałów — postępowanie wyjaśniające.

Warto pamiętać: arkusze egzaminacyjne są prawnie chronione, a ich nieuprawnione posiadanie może skończyć się odpowiedzialnością karną.

CKE: „Przecieków nie ma. Nigdy nie było. Nigdy nie będzie”

Centralna Komisja Egzaminacyjna co roku powtarza jak mantrę:

  • żadne arkusze nie trafiają do szkół ani do internetu przed egzaminem,
  • każdy, kto twierdzi inaczej, mija się z prawdą.

Proste. Koniec dyskusji.

A gdyby jednak doszło do prawdziwego wycieku?

Skutki byłyby natychmiastowe i bardzo bolesne:

  • unieważnienie egzaminu,
  • konieczność powtórzenia testu,
  • prokuratura na karku osób odpowiedzialnych.

To materiały chronione jak dokumenty państwowe — żadnych żartów.

Egzamin bez tajemnic. Tylko to, co było w szkole

Uczniowie mogą odetchnąć: na egzaminie nie ma nic spoza programu nauczania.Zero „sekretnych zagadnień”, zero „ukrytych lektur”. CKE trzyma się podstawy programowej.

Egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać

To fakt, o którym wielu zapomina. Egzaminu nie można nie zdać, ale wynik ma znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Dlatego lepiej poświęcić czas na naukę niż na pogoń za „leakami”.

Kiedy odbywa się egzamin ósmoklasisty 2026?

  • 11 maja — język polski,
  • 12 maja — matematyka,
  • 13 maja — język obcy nowożytny.

Uczniowie poznają swoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2026 r.

