Egzamin ósmoklasisty z matematyki wyciekł do internetu? Uczniowie gorączkowo przeszukują sieć

Poranna gorączka przed matematyką. Internet pełen „sensacji”
Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach 11–13 maja 2026, a matematyka — jako drugi z trzech testów — startuje 12 maja o godz. 9:00. Na rozwiązanie arkusza uczniowie mają 125 minut, czyli ponad dwie godziny intensywnego liczenia i walki z czasem.
Od wczesnych godzin porannych młodzież przegląda TikToka, Discorda, grupy facebookowe i fora, licząc, że ktoś „wrzuci” zadania przed czasem. Wpisy o domniemanych wyciekach pojawiają się co chwilę, choć większość z nich to zwykłe próby wyłudzenia danych lub płatne oszustwa.
Co może znaleźć się w arkuszu? Uczniowie mają swoje przewidywania
W sieci dominują spekulacje dotyczące tego, co CKE przygotuje na tegoroczny egzamin. Najczęściej powtarzające się typy to:
- Geometria — pola figur, objętości, twierdzenie Pitagorasa
- Procenty — klasyk, który pojawia się niemal co roku
- Równania — głównie liniowe, z jedną niewiadomą
- Statystyka — mediany, średnie, wykresy
- Zadania tekstowe — największy postrach uczniów
Nauczyciele podkreślają, że arkusz nie wyjdzie poza zakres podstawy programowej. Nie będzie zadań „z kosmosu”, choć stres i tak robi swoje.
Dlaczego przecieki to pułapka?
Choć internet pęka w szwach od „pewniaków”, eksperci i CKE przypominają, że nie warto wierzyć w takie materiały. Powody są oczywiste:
- większość „wycieków” to zwykłe oszustwa,
- linki prowadzą do stron wyłudzających dane,
- fałszywe arkusze często zawierają błędy, które tylko wprowadzają w błąd.
CKE co roku zaznacza, że prawdziwe arkusze są ściśle chronione, a ich wcześniejsze ujawnienie jest praktycznie nierealne.
Egzaminu nie da się oblać, ale presja i tak jest ogromna
Warto przypomnieć: egzamin ósmoklasisty nie ma progu zaliczenia. Wynik służy wyłącznie do rekrutacji do szkół średnich.To jednak nie zmniejsza stresu — najlepsze licea i technika mają wysokie progi punktowe, więc każdy punkt może mieć znaczenie.
To jeszcze nie koniec E8. Kiedy wyniki?
Po matematyce uczniowie zmierzą się już tylko z językiem obcym — zdecydowana większość wybrała angielski. Oficjalne arkusze CKE z matematyki pojawią się w internecie tuż po zakończeniu egzaminu: bez ryzyka, bez stresu i bez oszustw.
Na wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poczekają do 3 lipca.