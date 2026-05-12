Gorączka przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki. Ucziowie boją się niespodzianek po polskim i w napięciu szukają "pewniaków"

Grzegorz Kluczyński
2026-05-12 7:49

Nastroje przed drugim dniem egzaminu ósmoklasisty 2026 są wyjątkowo nerwowe. We wtorkowy poranek, 12 maja o godz. 9:00, uczniowie w całym kraju usiądą do matematyki — przedmiotu, który od lat uchodzi za najbardziej stresujący. Po poniedziałkowym teście z języka polskiego, który zaskoczył brakiem obowiązkowej lektury, wielu ósmoklasistów spodziewa się kolejnych niespodzianek. W internecie trwa gorączkowe poszukiwanie rzekomych przecieków, a fałszywe „oferty” pojawiają się niemal co chwilę.

Matematyka 2026: drugi etap egzaminacyjnego maratonu

Wtorkowy test z matematyki to środkowa część trzydniowego egzaminu ósmoklasisty. Na rozwiązanie zadań z matematyki uczniowie mają 125 minut. To właśnie ten przedmiot dla wielu stanowi największe wyzwanie — wymaga nie tylko znajomości materiału, ale też opanowania i logicznego myślenia pod presją czasu.

Internet w ogniu. Poranne poszukiwania „pewnych przecieków”

Od świtu media społecznościowe i fora edukacyjne zalewają wpisy uczniów, którzy próbują zdobyć „sprawdzone arkusze”, „listy zadań” czy zdjęcia rzekomych stron egzaminu. Nie brakuje też kont oferujących „dostęp do prawdziwych zadań” za 20–50 zł.

To jednak klasyczny schemat oszustwa.

Fałszywe przecieki to próba wyłudzenia danych lub pieniędzy.

Wiele takich ofert prowadzi do podejrzanych stron.

CKE nigdy nie udostępnia arkuszy przed egzaminem.

Co może pojawić się w arkuszu? Uczniowie typują zadania

Po niespodziankach na języku polskim uczniowie obawiają się, że matematyka również może zaskoczyć. Najczęściej wymieniane typy zadań to:

  • Geometria — pola, objętości, twierdzenie Pitagorasa,
  • Równania i algebra,
  • Procenty,
  • Statystyka — mediany, średnie, wykresy,
  • Zadania tekstowe, które od lat sprawiają największe trudności.

Nauczyciele podkreślają, że arkusze nie wykraczają poza podstawę programową, a konstrukcja egzaminu pozwala zdobyć punkty nawet mniej pewnym uczniom.

Egzaminu nie da się oblać, ale wynik decyduje o przyszłości

Choć egzamin ósmoklasisty nie ma progu zaliczenia, jego rezultat ma ogromne znaczenie. To właśnie liczba zdobytych punktów wpływa na szanse dostania się do wymarzonego liceum, technikum czy szkoły branżowej.

Kiedy poznamy wyniki E8 z matematyki?

Na oficjalne rezultaty uczniowie będą musieli poczekać do 3 lipca 2026 r. Wtedy dowiedzą się, jak poradzili sobie na wszystkich trzech częściach egzaminu.

