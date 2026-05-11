Egzamin ósmoklasisty 2026 bez lektury obowiązkowej? Uczniowie przecierają oczy ze zdumienia

Ogromne zdziwienie uczniów. Czy naprawdę nie było lektury obowiązkowej?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, przeprowadzony 11 maja o godz. 9:00, według oczekiwań miał opierać się na analizie tekstów oraz znajomości lektur obowiązkowych. Wśród prognozowanych lektur obowiązkowych były m. in. "Dziady cz. II" czy "Balladyna". Tymczasem – jak relacjonują uczniowie – w zadaniach nie pojawiła się żadna konkretna pozycja z listy. Wcześniejsze pogłoski sugerowały, że w arkuszu mogły znaleźć się „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” C.S. Lewisa lub „Latarnik” Henryka Sienkiewicza, jednak z czasem relacje zaczęły się wzajemnie wykluczać.

W części wypracowania, w której należało opisać wyprawę po magiczny przedmiot, zdający mieli odwołać się do dowolnej lektury – bez wskazania konkretnego tytułu. Natomiast w drugim temacie, przemówieniu dotyczącym przyszłości, wykorzystano tekst Stanisława Lema.

Internet pełen komentarzy

W mediach społecznościowych pojawiła się lawina wpisów, w których uczniowie i rodzice wyrażają swoje zdumienie:

„Serio? Nie było żadnej lektury obowiązkowej” „To w końcu jaka lektura była?” „Zdecydujcie się!” "Po co są w ogóle lektury obowiązkowe, skoro CKE daje jakieś randomowe, dziwaczne teksty, które ludzie widzą pierwszy raz na oczy?"

Wielu internautów podkreśla, że to sytuacja wyjątkowa, bo dotychczas lektura obowiązkowa była stałym elementem egzaminu.

Oficjalne informacje dopiero o 13:00

Na razie wszystkie doniesienia opierają się wyłącznie na relacjach uczniów. Arkusze CKE z zadaniami i odpowiedziami zostaną udostępnione po godz. 13:00 – dopiero wtedy dowiemy się, jak wyglądał egzamin w rzeczywistości.

Egzaminu ósmoklasisty nie da się nie zdać

Warto przypomnieć, że wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły. Egzaminu nie można oblać – jego rezultat liczy się jedynie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki już 3 lipca

Uczniowie poznają swoje wyniki 3 lipca. Do tego czasu pozostaje im czekać – i mieć nadzieję, że brak lektury obowiązkowej okaże się dla nich korzystny.

