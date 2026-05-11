O tym pisali uczniowie na egzaminie ósmoklasisty. Temat wypracowania był ogromnym zaskoczeniem!

Egzamin ósmoklasisty 2026 — trzy dni egzaminacyjnego maratonu

Tegoroczny egzamin obejmuje trzy dni: 11, 12 i 13 maja 2026 r. W całej Polsce do egzaminu ósmoklasisty 2026 przystąpiło ponad 393 tys. młodych ludzi. Dziś uczniowie mierzą się z językiem polskim, jutro z matematyką, a w środę z językiem obcym. To właśnie poniedziałkowy test uchodzi za najbardziej wymagający — łączy analizę tekstów, wiedzę z lektur i umiejętność napisania dłuższej formy.

Co znajduje się w arkuszu CKE?

W części pierwszej uczniowie pracują z dwoma tekstami:

literackim — może to być poezja, epika lub dramat,

nieliterackim — np. tekst naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny.

Zadania sprawdzają rozumienie, interpretację i analizę językową — standardowy zestaw, który wymaga skupienia i dobrej znajomości podstawowych pojęć.

Wypracowanie — dwa tematy do wyboru

W drugiej części arkusza uczniowie piszą wypracowanie. Do wyboru mają dwa typy tematów:

twórczy — np. opowiadanie,

argumentacyjny — np. przemówienie, rozprawka lub artykuł.

W obu przypadkach obowiązuje odwołanie do lektury obowiązkowej oraz dodatkowych utworów wybranych przez ucznia. Minimalna długość to 200 słów, choć wielu piszących przekracza ją bez trudu.

O czym pisali uczniowie podczas egzaminu ósmoklasisty 2026? Tematy wypracowań z języka polskiego

W typowaniach królowały dwa tytuły: „Dziady” i „Balladyna”. To właśnie te lektury najczęściej pojawiały się w rozmowach uczniów i nauczycieli. Wielu liczyło, że jeśli temat będzie dotyczył lektury, to padnie na jedną z tych dobrze znanych pozycji. Czy to były prawidłowe przewidywania? Czy może CKE zaskoczyła uczniów czymś zupełnie innym?

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze doniesienia odnośnie tematów, które pojawiły się w arkuszach CKE. Początkowo uczniowie donosili na platformie X o takich pozycjach jak: „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” – C.S. Lewis czy "Latarnik" Henryka Sienkiewicza. Jednak z czasem, jeszcze przed zakończeniem egzaminu, w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że nie było wskazanej żadnej konkretnej lektury obowiązkowej - ku ogromnemu zaskoczeniu uczniów, a polecenia w arkuszu egzaminacyjnym dotyczyły opowiadania o wyprawie po magiczną rzecz z bohaterem jednej z lektur (na liście lektur obowiązkowych znajduje się kilka pozycji, które mogłyby być inspiracją) oraz przemówienia o przyszłości na podstawie tekstu Stanisława Lema.

Co naprawdę znalazło się w arkuszach CKE? Oficjalną odpowiedź poznamy o godz. 14:00. Wtedy opublikujemy wszystkie zadania, a także odpowiedzi przygotowane przez ekspertów.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

Choć stres jest ogromny, warto pamiętać: egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać. Wynik wpływa jedynie na rekrutację do szkół średnich, ale nie decyduje o ukończeniu szkoły podstawowej. Od wyników egzaminu ósmoklasisty zależy więc jedynie, czy uczeń dostanie się do wymarzonego liceum lub technikum.

Wyniki już w lipcu

Uczniowie poznają efekty zmagań z egzaminem ósmoklasisty 3 lipca 2026 r.. To wtedy okaże się, jak poradzili sobie na egzaminach i jakie mają szanse na wymarzoną szkołę.

Quiz z języka polskiego. Jak dobrze znasz ważne lektury? Pytanie 1 z 15 W jakiej lekturze Henryka Sienkiewicza główny bohater o imieniu Skawiński pracuje jako latarnik? Latarnik Quo Vadis Potop Następne pytanie