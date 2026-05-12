Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie zgodni: łatwy, choć jedna bryła namieszała

Pierwsze reakcje: „Prościej się nie dało”

Tuż po zakończeniu egzaminu internet zapełniły spontaniczne opinie uczniów. Dominują te pełne zaskoczenia i rozbawienia.

„Zamknięte debilnie proste, otwarte też. Oficjalnie egzamin dla debili” „Właśnie wyszłam z matmy. Nie chcę zapeszać, ale mega prosty”

- pisali uczniowie krótko po zakończeniu egzaminu.

Wielu uczniów przyznaje, że spodziewali się znacznie trudniejszego arkusza, zwłaszcza po wymagającym – zdaniem części zdających – egzaminie z języka polskiego. Niektórzy twierdzili, że egzamin z matematyki jest "podejrzanie łatwy", spodziewając się, że może tu tkwić jakiś "haczyk".

Co znalazło się w arkuszu? Jedna bryła wywołała najwięcej emocji

Choć pełne arkusze CKE zostaną udostępnione dopiero wczesnym popołudniem, uczniowie już zdradzają, jakie zadania pojawiły się na egzaminie.

Najczęściej wspominane jest zadanie nr 18, w którym należało obliczyć objętość ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian. To właśnie ta bryła okazała się dla części zdających bardziej wymagająca.

W arkuszu znalazło się również zadanie dotyczące ogródków w kształcie trapezu, które – jak relacjonują uczniowie – nie sprawiło większych trudności.

Wynik decyduje o przyszłej szkole

Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego rezultat ma ogromne znaczenie. To właśnie zdobyte punkty w największym stopniu wpływają na przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych.

Kiedy poznamy wyniki?

Uczniowie dowiedzą się, jak im poszło, 3 lipca. Wtedy zobaczą, jak ich punktacja z egzaminu ósmoklasisty przełoży się na szanse w rekrutacji do wymarzonych szkół.

