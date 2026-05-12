Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie zgodni: łatwy, choć jedna bryła namieszała

Pierwsze reakcje: „Prościej się nie dało”
Tuż po zakończeniu egzaminu internet zapełniły spontaniczne opinie uczniów. Dominują te pełne zaskoczenia i rozbawienia.
„Zamknięte debilnie proste, otwarte też. Oficjalnie egzamin dla debili”
„Właśnie wyszłam z matmy. Nie chcę zapeszać, ale mega prosty”
- pisali uczniowie krótko po zakończeniu egzaminu.
Wielu uczniów przyznaje, że spodziewali się znacznie trudniejszego arkusza, zwłaszcza po wymagającym – zdaniem części zdających – egzaminie z języka polskiego. Niektórzy twierdzili, że egzamin z matematyki jest "podejrzanie łatwy", spodziewając się, że może tu tkwić jakiś "haczyk".
Co znalazło się w arkuszu? Jedna bryła wywołała najwięcej emocji
Choć pełne arkusze CKE zostaną udostępnione dopiero wczesnym popołudniem, uczniowie już zdradzają, jakie zadania pojawiły się na egzaminie.
Najczęściej wspominane jest zadanie nr 18, w którym należało obliczyć objętość ostrosłupa trójkątnego wpisanego w sześcian. To właśnie ta bryła okazała się dla części zdających bardziej wymagająca.
W arkuszu znalazło się również zadanie dotyczące ogródków w kształcie trapezu, które – jak relacjonują uczniowie – nie sprawiło większych trudności.
Wynik decyduje o przyszłej szkole
Choć egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jego rezultat ma ogromne znaczenie. To właśnie zdobyte punkty w największym stopniu wpływają na przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych.
Kiedy poznamy wyniki?
Uczniowie dowiedzą się, jak im poszło, 3 lipca. Wtedy zobaczą, jak ich punktacja z egzaminu ósmoklasisty przełoży się na szanse w rekrutacji do wymarzonych szkół.
