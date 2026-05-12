Co było na matematyce na egzaminie ósmoklasisty? Uczniowie komentują: „Oby nie zapeszyć”

Co było na E8 z matematyki? Pierwsze wrażenia po wyjściu z sali

Zaraz po zakończeniu egzaminu internet zapełnił się opiniami ósmoklasistów. W zdecydowanej większości powtarzała się jedna myśl: tegoroczna matematyka była wyjątkowo przystępna.

„Zamknięte debilnie proste, otwarte też. Oficjalnie egzamin dla debili” „Właśnie wyszłam z matmy. Nie chcę zapeszać, ale mega prosty” "Ta matematyka była jakaś podejrzanie łatwa . . ."

– czytamy m.in. na platformie X.

Wielu uczniów podkreślało, że zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte nie sprawiły im większych problemów, a poziom trudności określali jako zaskakująco niski. Emocje wciąż biorą górę, ósmoklasiści na razie dzielą się wrażeniami, a nie treścią zadań.

Jak wyglądał arkusz?

Matematyka to drugi z obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty. Jak relacjonują uczniowie, w arkuszu dominowały klasyczne typy zadań, dobrze znane z lekcji i próbnych testów.

Nie pojawiły się żadne nietypowe polecenia ani zagadnienia wykraczające poza podstawę programową.

Fałszywe „przecieki” znów w obiegu

Tradycyjnie w sieci krążyły rzekome przecieki z egzaminu. Jak co roku okazały się całkowicie nieprawdziwe.

CKE oraz specjaliści przypominają, że takie materiały to zwykle próby wyłudzenia pieniędzy lub danych osobowych. Prawdziwe arkusze poznajemy dopiero po zakończeniu egzaminu.

Wyniku nie da się „nie zdać”, ale stawka jest wysoka

Egzamin ósmoklasisty nie ma progu zaliczenia — nie można go oblać.

Jednocześnie jego rezultat ma kluczowe znaczenie w rekrutacji do szkół średnich, dlatego nawet jeśli tegoroczny arkusz był łatwy, to wciąż decyduje o przyszłości uczniów.

Arkusze CKE i odpowiedzi — jeszcze dziś

Wczesnym popołudniem opublikujemy oficjalne arkusze CKE oraz sugerowane rozwiązania. Uczniowie będą mogli sprawdzić, jak poradzili sobie z poszczególnymi zadaniami.

Kiedy poznamy wyniki?

Na ostateczne rezultaty trzeba poczekać do 3 lipca. Wtedy ósmoklasiści dowiedzą się, jakie mają szanse na dostanie się do wymarzonych szkół.

15

Quiz: oto 50 pytań ze szkoły podstawowej. Matematyka to pikuś! Pytanie 1 z 50 Czym zajmuje się chemia? Przemianami w substancjach Ciałem człowieka Krajami na mapach Następne pytanie