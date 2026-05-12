Te zadania z matematyki pokonują nawet pilnych uczniów. To najgorsza część egzaminu ósmoklasisty

Grzegorz Kluczyński
2026-05-12 9:56

Egzamin ósmoklasisty z matematyki ponownie wystawił na próbę cierpliwość i umiejętności uczniów. Choć zakres materiału nie zaskakuje i w całości mieści się w podstawie programowej, wielu ósmoklasistów przyznaje, że to właśnie matematyka potrafi najmocniej podnieść poziom stresu. Największy problem? Od lat niezmiennie zadania tekstowe, które wymagają nie tylko liczenia, ale też logicznego myślenia i dobrej interpretacji treści.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – ile trwa i co obejmuje?

Test z matematyki rozpoczyna się 12 maja o godz. 9:00 i trwa 125 minut. To drugi etap trzydniowego egzaminacyjnego maratonu, który decyduje o przyszłej rekrutacji do szkół średnich. Uczniowie muszą zmierzyć się z pełnym przekrojem zagadnień realizowanych w klasach 4–8.

Jakie zadania znajdują się w arkuszu CKE?

Arkusz CKE tradycyjnie obejmuje różnorodne typy zadań:

  • Geometria — pola i objętości figur, obliczenia na bryłach, zastosowanie twierdzenia Pitagorasa
  • Algebra i równania — przekształcenia, wyrażenia algebraiczne, równania z jedną niewiadomą
  • Procenty — obliczenia procentowe, zmiany wartości, zadania praktyczne
  • Statystyka — średnie, mediany, analiza wykresów
  • Zadania tekstowe — wymagające złożonego myślenia

To właśnie zadania tekstowe ponownie okazały się największym wyzwaniem. Wymagają one nie tylko znajomości wzorów, lecz także umiejętności przełożenia opisanej sytuacji na działania matematyczne. Wielu uczniów podkreśla, że to one „zabierają najwięcej czasu” i „najłatwiej w nich o błąd”.

Egzamin nie zaskakuje — wszystko w ramach programu

Nauczyciele uspokajają: w arkuszach nie pojawia się nic, czego uczniowie nie omawiali na lekcjach. Kluczem do dobrego wyniku jest regularna nauka i systematyczne powtarzanie materiału. Co ważne — egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie decyduje on o ukończeniu szkoły podstawowej, ale ma ogromne znaczenie przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

Kiedy będą dostępne arkusze CKE z matematyki?

Wczesnym popołudniem udostępnimy pełne arkusze CKE z matematyki, a wraz z nimi rozwiązania i odpowiedzi. Przeanalizujemy krok po kroku najtrudniejsze zadania, w tym te, które sprawiły uczniom największy kłopot.

Oficjalne wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. To one przesądzą o tym, do jakiej szkoły średniej uczniowie będą mieli szansę się dostać.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy?
