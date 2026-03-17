Ciało bez głowy leżało przy drodze. Śledczy odkryli prawdę

Bezgłowe ciało znalezione przy drodze. Prawda wyszła na jaw dopiero po 56 latach

Ciało bez głowy i rąk leżące przy Davis Hill Road w stanie Nowy Jork - tego makabrycznego odkrycia dokonano jeszcze w 1970 roku. Mężczyzna nie miał też ubrania ani żadnych przedmiotów, które mogłyby pomóc w ustaleniu jego tożsamości. I od tamtej pory aż do teraz nie udawało się odkryć, kim była ofiara. Dzięki najnowocześniejszym technikom badania DNA prawda wyszła na jaw! Jak pisze New York Post, po ponad pół wieku udało się ustalić tożsamość mężczyzny, którego okaleczone ciało znaleziono w 1970 roku w miejscowości Andover w hrabstwie Allegany. Śledczy ustalili, że ofiarą był 35-letni Clyde A. Coppage z Pensylwanii. Sprawa brutalnego morderstwa pozostaje jednak nierozwiązana, bo policja wciąż poszukuje sprawcy.

Przez dziesięciolecia śledczy próbowali rozwiązać sprawę, sprawdzając kolejne tropy i porównując dane z archiwami osób zaginionych. Kolejne pokolenia funkcjonariuszy zajmujących się sprawą analizowały dostępne materiały dowodowe, lecz bez przełomu. Nowe możliwości pojawiły się dopiero w ostatnich latach dzięki rozwojowi badań genetycznych. W czerwcu 2022 roku ciało zostało ekshumowane, by pobrać materiał do stworzenia profilu DNA. Analizy przeprowadzono przy wsparciu Federalnego Biura Śledczego (FBI). To właśnie dzięki porównaniu danych genetycznych udało się w końcu ustalić tożsamość ofiary. Śledczy uważają, że Coppage został zamordowany w innym miejscu, a jego ciało zostało następnie rozczłonkowane i porzucone przy drodze w Andover. Wciąż nie wiadomo jednak, kto stoi za tą zbrodnią ani jaki był jej motyw. Mimo upływu tak wielu lat sprawa pozostaje otwarta. Biuro Śledcze Policji Stanu Nowy Jork w Amity apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat Coppage’a lub okoliczności jego śmierci, o kontakt ze śledczymi.

