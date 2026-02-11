Horror w czterech ścianach. Sekcja nie pozostawia wątpliwości. 32-latka zginęła od ciosu

2026-02-11 13:26

Zamknięte mieszkanie, w środku ciało kobiety, a obok pijany mąż… Prokuratura wie już, jaki horror wydarzył się w Kościanie (woj.wielkopolskie). - Po przesłuchaniu skierujemy do sądu wniosek o tymczasowy areszt mężczyzny - powiedział prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Taśma policyjna w drzwiach mieszkania

  • 9 lutego policja znalazła ciało 32-letniej kobiety w mieszkaniu przy ul. Koszewskiego w Poznaniu, po otrzymaniu zgłoszenia od rodziny o braku kontaktu z nią.
  • W mieszkaniu obecny był również mąż kobiety, 30-latek, który był w stanie silnego upojenia alkoholowego.
  • Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci kobiety był wewnętrzny uraz głowy spowodowany uderzeniem tępokrawędzistym narzędziem.
  • Mężczyzna został zatrzymany, a śledczy będą wnioskować o jego aresztowanie pod zarzutem spowodowania śmierci kobiety.

Tragedia rozegrała się w poniedziałek, 9 lutego. Policja otrzymała informację, że być może coś złego wydarzyło się w mieszkaniu przy ul. Koszewskiego. Dzwoniła rodzina 32-latki, bo z kobietą nie można się było skontaktować. Niestety, obawy się potwierdziły. Służby musiały wejść do lokalu siłowo. Wewnątrz mundurowi znaleźli ciało 32-letniej kobiety, a obok niej był tam także jej mąż, 30-latek.

Był tak upojony alkoholem, że nie można z nim było nawiązać żadnego logicznego kontaktu. Od razu ruszyło policyjne i prokuratorskie śledztwo, a mężczyzna został zatrzymany. Dziś już wiadomo, że to przez niego kobieta zmarła. Odpowiedź na pytanie, co wydarzyło się w czterech ścianach mieszkania, dała sekcja.

Według wstępnej opinii sekcyjnej przyczyną zgonu kobiety był wewnętrzny uraz głowy powstały od zadania jej ciosu narzędziem tępokrawędzistym, np. dłonią lub pięścią - wyjaśnił Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. 

Śledczy będą wnioskować o areszt dla podejrzanego.

