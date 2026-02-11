Próba porwania kobiety na DK 25. Kierowcy zrobili coś niesamowitego

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-11 9:44

To wyglądało jak sceny z filmu, ale niestety działy się naprawdę na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Na ruchliwej trasie trzech mężczyzn zaatakowało bezbronną kobietę. Krzyki, szarpanina i przerażenie ofiary mogły skończyć się niewyobrażalną tragedią. Jednak to, co stało się chwilę później, przywraca wiarę w ludzi. Świadkowie zdarzenia nie odwrócili wzroku.

Pijany kierowca BMW w Jas.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI Wnętrze samochodu, widok zza kierownicy na drogę z rozmazanymi światłami w oddali. Obraz symbolizuje nadchodzące zmiany i podwyżki dla kierowców, o których przeczytasz na Super Biznes.

Koszmar na poboczu ruchliwej trasy

O tym bulwersującym zdarzeniu donosi portal mojaolesnica.pl. Wszystko rozegrało się na drodze krajowej nr 25, na odcinku między Antoninem w Wielkopolsce a Oleśnicą na Dolnym Śląsku. To tam pojawili się trzej obywatele Bułgarii, którzy mieli jeden, przerażający cel – porwać kobietę. Jak się okazało, ofiarą była prostytutka, a jednocześnie była partnerka jednego z agresorów. Mężczyźni mieli siłą zmuszać kobietę do powrotu do Bułgarii.

Bohaterowie w osobowych autach

Na poboczu doszło do dramatycznej szarpaniny. Czy ktoś zareagował na krzywdę kobiety? Na szczęście inni uczestnicy ruchu wykazali się ogromną odwagą i empatią. Przejeżdżający kierowcy nie pozostali obojętni – widząc walkę ofiary, zatrzymali swoje pojazdy i ruszyli na pomoc. Zareagowali błyskawicznie i przepędzili agresorów, a następnie wezwali policję. Dzięki ich zdecydowanej postawie udało się zapobiec najgorszemu scenariuszowi.

Polecany artykuł:

33-letni Krystian nie daje znaku życia od kilkunastu dni! Pilny apel policji

Finał poszukiwań i dziwne tłumaczenia

Funkcjonariusze szybko ustalili kierunek ucieczki sprawców i namierzyli ich kilkadziesiąt kilometrów dalej. Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Kłodzka. Podczas rozmowy z policjantami były partner ofiary próbował się tłumaczyć w zaskakujący sposób. Przekonywał mundurowych, że chciał jedynie porozmawiać z nią o sprawach związanych z ich dzieckiem. Śledczy jednak szybko zweryfikowali te słowa – okazało się, że mężczyzna posiada sądowy zakaz kontaktowania się z byłą partnerką. Sprawa trafi teraz do sądu, a policja przypomina, jak kluczowa jest szybka reakcja świadków w takich momentach.

Handlowali podróbkami na live, zgarnęła ich policja. Wartość towaru przekracza 5 mln zł
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA
WIELKOPOLSKA