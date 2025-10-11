Te studia to najgorszy wybór. Marne zarobki i brak pracy

Wybór odpowiedniego kierunku studiów w Polsce to klucz do udanej kariery, ale nie wszystkie zapewniają dobre perspektywy.

Niektóre kierunki, choć brzmią atrakcyjnie, mogą prowadzić do rozczarowania niskimi zarobkami i trudnościami ze znalezieniem pracy.

Zastanawiasz się, które studia w Polsce są dziś "nieopłacalne" i dlaczego? Sprawdź pełną listę i dowiedz się, czy twój wybór jest trafny.

Studia wyższe w Polsce

Studia wyższe w Polsce stanowią jeden z najważniejszych etapów edukacji i przygotowania zawodowego. System szkolnictwa wyższego jest rozbudowany i różnorodny – obejmuje zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne, oferujące kierunki humanistyczne, techniczne, artystyczne, medyczne czy społeczne. Część kierunków od lat uchodzi za prestiżowe i przyszłościowe - mowa m.in. o medycynie, informatyce czy marketingu. Są jednak też i takie, które z biegiem czasu przestały przyciągać tłumy, bowiem - jak się okazuje - nie ma po nich ani dobrej pracy, ani wysokich zarobków.

Idziesz na te studia? To zły wybór!

Które kierunki studiów w Polsce są dziś już "nieopłacalne"? Okazuje się, że lista jest dość długa i znajdują się na niej kierunki, które jeszcze nie tak dawno temu biły rekordy popularności. Jeśli jesteście ciekawi, o jakich konkretnie mowa, pełne zestawienie wzorowane na portalu wiadomosci.radiozet.pl znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Te kierunki studiów to zły wybór. Nie ma po nich przyszłości

Czy warto iść na studia?

Czy warto iść na studia? To pytanie zadaje sobie mnóstw młodych osób, które mają maturę i zastanawiają się co dalej zrobić ze swoim życiem. Niestety odpowiedź nie jest tutaj jednoznaczna, ale pamiętajmy, że mimo wszystko nie powinniśmy kierować się opiniami z zewnątrz, lecz swoimi chęciami i możliwościami.

Z jednej strony warto iść na studia jeśli dana osoba ma określony cel oraz świadomość, co chce się po nich osiągnąć. Studia mogą bowiem otworzyć wiele drzwi, ale nie zawsze są gwarancją sukcesu zawodowego.

W wielu przypadkach jednak studia nie są koniecznością. W niektórych branżach ważniejsze są umiejętności praktyczne, doświadczenie i kreatywność niż dyplom. W takich przypadkach lepszym wyborem mogą być kursy zawodowe, szkoły policealne lub własna działalność gospodarcza.