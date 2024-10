Poznań to jedno z większych miasto w Polsce, które jest chętnie wybierane przez młode osoby, jako miejsce do studiowania. W roku akademickim 2022/2023 naukę tam podjęło aż 101 108 osób, więc - jak można się domyślać - chętnych nie brakuje. W mieście znajdziemy kilka cenionych uczelni, a jedną z nich jest Uniwersytet Przyrodniczy, który to kolejny rok z rzędu zorganizował nietypową, lecz w tym jakże wyjątkową akcję "Wyprawka dla Studenta".

"Wyprawka dla Studenta" 2024. Start wyjątkowej akcji już za chwilę

"Wyprawka dla Studenta" to inicjatywa, mająca na celu wspomóc młode osoby, które przybyły do miasta i nie mają jeszcze wszystkiego, co przydałoby się zarówno do nauki, jak i do codziennego życia. Zbieranie przedmiotów potrwa od 21 do 25 października na terenie Collegium Maximum UPP.

Tak jak wspominaliśmy na samym początku, inicjatywa ma również promować życie w duchu idei zero waste. Właśnie dlatego w punktach zbiorów można pozostawić rzeczy, które mogą dostać drugie życie.

Oprócz wsparcia rzeczowego dla studentów, nasza akcja promuje ideę nadawania przedmiotom drugiego życia, co jest zgodne z zasadą Zero Odpadów (Zero-Waste) [...] W ubiegłych edycjach zebraliśmy wiele przydatnych przedmiotów, jak sztućce, talerze, rośliny doniczkowe czy drobne AGD, które trafiły do studentów. Mamy nadzieję, że i tym razem uda się powtórzyć ten sukces - podkreślała prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, pełnomocniczka rektora ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni, puls.edu.pl.

Co przekazać studentom w paczkach? Te przedmioty na pewno się przydadzą

Uczelnia zachęca mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału w akcji, bowiem choć dla niektórych np. zestaw sztućców to nic wielkiego, to dla młodej osoby, zaczynającej życie w dużym mieście, przedmioty codziennego użytku mają ogromne znaczenie.

Wiemy już, że akcja trwa przez 4 dni od 21 do 25 października, a wszelkie paczki można pozostawiać w na terenie Collegium Maximum UPP. Co jednak warto przynosić? Poniżej zamieszczamy przykładową listę:

Sztućce

Naczynia

Kwiaty

Sprzęty AGD

Książki

Ubrania.