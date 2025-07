37-latka w ciężkim stanie w szpitalu! Koleżanki namówiły ją do niebezpiecznego rytuału?

37-latka trafiła w ciężkim stanie do szpitala miejskiego w Poznaniu, po tym jak przeszła w sobotę, 26 lipca niebezpieczny rytuał zwany kambo. Polega on na przyjęciu jadu amazońskiej żaby, który zawiera dużo toksyn szkodliwych dla człowieka. Kobieta miała się poddać kambo za namową koleżanek, a w tym celu wszystkie pojechały do Niemiec. Po powrocie do Polski poszkodowana zaczęła źle się czuć.

