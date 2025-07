Arcybiskup Kowalczyk w poważnym stanie w szpitalu

Najnowsze informacje o abp. Józefie Kowalczyku przekazał prymas Polski abp Wojciech Polak, następca duchownego w roli metropolity gnieźnieńskiego.

- Zwracam się do Was z serdeczną prośbą o modlitwę w intencji abpa seniora Józefa Kowalczyka, który w poważnym stanie przebywa w szpitalu. Niech dobry Bóg umocni i obdarzy Go łaską zdrowia – napisał abp Polak w mediach społecznościowych archidiecezji gnieźnieńskiej.

Abp Józef Kowalczyk, który w sierpniu skończy 86 lat, to ważna postać dla polskiego Kościoła. Oprócz funkcji nuncjusza apostolskiego był w latach 2010–2014 metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. Od 2014 roku jest na emeryturze jako senior archidiecezji gnieźnieńskiej.

Kim jest abp Józef Kowalczyk?

Abp Józef Kowalczyk urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych, w diecezji tarnowskiej, w rodzinie rolniczej. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Następnie studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a studia kontynuował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w 1968 roku uzyskał tytuł doktora. Ukończył również trzyletni kurs Świętej Roty Rzymskiej, uzyskując dyplom adwokata rotalnego obrońcy węzła małżeńskiego oraz dyplom archiwisty w Tajnym Archiwum Watykańskim.

Święcenia kapłańskie otrzymał 14 stycznia 1962 roku w Olsztynie z rąk biskupa Józefa Drzazgi. Był współpracownikiem Generalnego Sekretariatu Synodu Biskupów, pracownikiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Asystował abp. Luigiemu Poggiemu, nuncjuszowi do specjalnych poruczeń, w podróżach do Polski (1976-1978) i wchodził w skład Zespołu Stolicy Apostolskiej ds. Stałych Kontaktów roboczych z przedstawicielami rządu PRL. Był też organizatorem i kierownikiem Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu przy Stolicy Apostolskiej.

Sakrę biskupią przyjął 20 października 1989 roku z rąk Jana Pawła II. Za dewizę przyjął słowa: "Fiat voluntas Tua", czyli "Bądź wola Twoja". W tym samym roku został mianowany przez papieża nuncjuszem apostolskim w Polsce. Jako nuncjusz corocznie przewodniczył mszy św. w rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II (26 października), a jako dziekan Korpusu Dyplomatycznego w pierwszych dniach nowego roku składał życzenia prezydentowi.