Łączy ich 20 lat, dwoje dzieci i wspólny biznes. Leszek Lichota i Ilona Wrońska myślą o ślubie?

Leszek Lichota i Ilona Wrońska są wyjątkowo trwałą parą polskiego show-biznesu. Obydwoje od lat związani są ze sceną i ekranem, zakochali się w sobie podczas pracy na planie serialu "Na Wspólnej", gdzie ona grała Kingę Brzozowską, a on Grzegorza Ziębę. We wspólnym wywiadzie, jaki udzielili magazynowi "Viva" Ilona przyznała, że nigdy nie wierzyła w takie uczucia niemal od pierwszego spotkania: "Nigdy nie wierzyłam w bajeczki o takiej miłości. Jestem poukładaną realistką. Przy pierwszym spotkaniu poczuć, że to jest ta jedyna osoba? Niemożliwe. Tylko że taka historia zdarzyła się między nami" - opowiadała w rozmowie. Niemal od początku znajomości tworzą i zgodny stabilny związek.

Leszek Lichota i Ilona Wrońska mają wspólne dzieci i biznes, ale nie mają ślubu

Mają dwoje dzieci - w 2006 r przyszła na świat ich córka Natasza, w dwa lata później urodził się syn Kajetan. Ich dzieci nie chodzą do szkoły, aktorzy zapewnili im edukację domową. Ilona jest pomorzanką, Leszek pochodzi z Dolnego Śląska. Mieszkają w podwarszawskim Józefowie, ale często są w rozjazdach. W Beskidzie Niskim otworzyli wspólny biznes - klimatyczny glamping przyciąga wielu chętnych. Zwłaszcza teraz, gdy nazwisko Lichota, dzięki roli profesora Wilczura w nowej ekranizacji "Znachora", nie schodzi z nagłówków. Choć aktor ma na swoim koncie już naprawdę pokaźny dorobek artystyczny, to może być przełomowa rola w jego karierze.

Leszek Lichota rozwiał ślubne wątpliwości

Lichota i Wrońska uwielbiają spędzać ze sobą aktywnie czas. Dużo podróżują - po całym świecie, gromadząc wspomnienia. Nie obawiają się okazywania uczuć, również publicznie. Za to nie obnoszą się specjalnie ze swoją prywatnością, próżno szukać dram i afer z ich udziałem, więc chyba jednym "kontrowersyjnym" faktem z ich życia jest to, że mimo wszystkiego, co ich łączy, dotąd nie wzięli ślubu. I nie zanosi się na to, by go w ogóle planowali. - Uważam, że małżeństwo jest instytucją zbędną. Nie daje żadnej gwarancji. Przykład mój i Ilony pokazuje, że można szczęśliwie żyć bez urzędowych papierów - wyjaśnił. Poza tą jedną sferą jestem naprawdę tradycyjny - dodał.

