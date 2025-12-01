Wiktoria Gąsiewska niczym bogini w bikini! Wyłoniła się z oceanu w skąpym wdzianku. WOW!

Wiktoria Gąsiewska na co dzień nie próżnuje. Gra w teatrze, bierze udział w projektach telewizyjnych - pojawia się w serialach, wystąpiła w show "Afryka Express", jest też bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie śledzi ją aż 1 milion obserwujących, co gwiazda co jakiś czas wykorzystuje, decydując się na współprace reklamowe.

Ale czasem trzeba odpocząć! To też Gąsiewska chętnie czyni i gdy tylko jest okazja, podróżuje pod palmy.

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska przeszła spektakularną metamorfozę. Co za look!

Gąsiewska na Malediwach. Tylko pozazdrościć

Podczas gdy u nas zimowa aura spowija większość kraju, choć mamy dopiero jesień, Gąsiewska praży się w gorącym słońcu i korzysta z uroków białych plaż. Gwiazda od kilku dni relaksuje się na Malediwach, a sceneria, którą pokazuje na swoim instagramowym profilu, może budzić zazdrość. My nosimy grube kurtki i szaliki, aktorka pręży się w kostiumie kąpielowym.

Widziałam, że w Polsce sypie śnieg, więc wysyłam Wam słoneczko! Zachodzące, co prawda, ale jakie piękne… - pisała niedawno, pozując na plaży w czarnym bikini.

Jak tu jej nie zazdrościć?

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska zachwyciła na ślubie i weselu. Po prostu zjawiskowa

Bogini w bikini

Na najnowszych fotkach widać Gąsiewską, która, opalona na brąz, wyłania się z oceanu i z szerokim uśmiechem pozuje przy drewnianej huśtawce. Ubrana tylko w seledynowe bikini gwiazda wygląda zachwycająco.

26-letnia aktorka, którą widzowie pokochali w serialu "Rodzinka.pl", ale która grała też w "Przyjaciółkach" i wcieliła się w Jagodę w "Pierwszej miłości" należy do najpiękniejszych w branży - co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. A gdy pozuje w bikini, i to takim skąpym, nie da się oderwać od niej oczu. Zgadzacie się? Zobaczcie jej fotki z wakacyjnej wyprawy w środku jesieni!

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska "opieka się jak kebab" i pisze wiersze. Turcja pełna słońca i… rymów!

Zobacz więcej zdjęć. Wiktoria Gąsiewska w Sopocie musiała udać się do karetki. Potrzebowała pomocy. Co się wydarzyło?

"Afryka Express": Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski o wyzwaniach w programie | WYWIAD Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.