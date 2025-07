Wiktoria Gąsiewska zachwyciła na ślubie i weselu. Po prostu zjawiskowa!

Choć nie była panną młodą, to właśnie Wiktoria Gąsiewska przyciągnęła spojrzenia wszystkich gości. Aktorka pojawiła się na ślubie znajomych w przepięknej, pastelowej sukni bez ramiączek. Kreacja lśniła w świetle dnia, a delikatne różowe tony, kwiatowy print i efektowne falbany nadały stylizacji romantycznego, wakacyjnego charakteru.

Sukienka wspaniale podkreśliła figurę Wiktorii Gąsiewskiej, a przy tym była lekka, zwiewna i pełna wdzięku — idealna na letnią uroczystość. Stylizację dopełniła zielona torebka na ramię w kontrastowym kolorze oraz klasyczne, jasne szpilki.

Gąsiewscy brylują na salonach

Na uroczystości Wiktorii towarzyszyła przyjaciółka w pięknej niebieskiej sukni i jej brat, Mateusz Gąsiewski, który również postawił na elegancję z nutą swobody. W ciemnym garniturze, stylowej muszce i z dodatkami w postaci kolorowej bransoletki wyglądał nowocześnie i nonszalancko.

Razem pozowali z uśmiechem przed obiektywem — pełni radości, energii i dobrego humoru. Internauci nie kryli zachwytu:

Śliczna kobieta w cudownej sukience WOW

Super 👍❤️

– to tylko niektóre z komentarzy.

Wiktoria Gąsiewska postawiła na pastele i falbany

Wiktoria Gąsiewska doskonale odczytała modowe potrzeby sezonu. Jej sukienka to kwintesencja letnich trendów – delikatne falbany, pastelowe kolory i błyszczące detale wpisują się w najgorętsze modowe inspiracje z wybiegów. Aktorka po raz kolejny pokazała, że świetnie czuje się w stylu glamour z nutą dziewczęcej lekkości.

Wiktoria Gąsiewska ostatnio bardzo dużo czasu spędza z Mateuszem. Co ciekawe, to właśnie on towarzyszył jej w programie "Afryka Express". Rodzeństwo niedawno wróciło z planu i chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta przygoda tylko umocniła ich rodzinne więzi.

Wiktoria Gąsiewska zachwyca nie tylko talentem aktorskim. Jej urok, styl i autentyczność sprawiają, że trudno oderwać od niej wzrok. Młoda aktorka kolejny raz pokazała, że potrafi zachwycać na każdej uroczystości – niezależnie, czy to plan zdjęciowy, czerwony dywan czy ślubna ceremonia.

