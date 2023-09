Nie do wiary! Tak wygląda brat Wiktorii Gąsiewskiej. Mateusz błysnął półnagą klatą na imprezie modowej

Mateusz Gąsiewski - kim jest brat Wiktorii Gąsiewskiej?

Mateusz Gąsiewski to najstarszy brat Wiktorii Gąsiewskiej. Na dużym ekranie zadebiutował w 2009 roku w filmie "Ciacho". Zagrał także w kilkunastu serialach, ale nigdy nie zdobył takiej popularności jak jego siostra. Co więcej, między nimi nie zawsze było tak dobrze, jak teraz. - Z Matim było troszkę inaczej, bo Mati jest najstarszy, troszkę się gryźliśmy i troszkę się zaczepialiśmy w takich młodzieńczych latach, ale teraz jest super. Teraz mogę jak najbardziej na niego liczyć, on na mnie. Jesteśmy takim bardzo zżytym mocnym rodzeństwem. Czasami niektórzy dziwią się. Nie wiem, ja tak zostałam wychowana, że jak mam jednego cukierka, to dzielę na całe rodzeństwo. Po prostu mamy taką ogromną więź, bo mama zaszczepiła to w nas. Zawsze mówiła, że mamy trzymać się razem, cokolwiek by się nie działo, mamy sobie pomagać - opowiadała młoda aktorka w rozmowie z JastrząbPost.

Po tym, jak Gąsiewska zakończyła swój medialny związek z Adamem Zdrójkowskim, Mateusz nie szczędził mu gorzkich słów. Po gali High League został zapytany, z kim chciałby zawalczyć. - Chciałbym, żeby był to ktoś, z kim rzeczywiście mam konflikt. (…) Jest taki jeden pan, on wie. Jak będzie chciał, to się pewnie zgłosi. Jest to mój były szwagier, a resztę możecie sobie dopowiedzieć. (…) Myślę, że ma co robić, ale myślę, że nie zgodzi się, to jest miękka faja. Nie wiem, nie wiem, raczej się nie zgodzi. Chyba że mu sypną hajsem, bo też jest pazerny – wyznał.

Wiktoria Gąsiewska pokazała brata. Mateusz błysnął półnagą klatą na ściance

Rodzeństwo pokazało się razem na wtorkowym wydarzeniu "Moda na recykling 4" - pokaz Anny Kubisz. Trzeba przyznać, że Mateusz wybrał oryginalną stylizację. Jak wam się podoba jego klata?

i Autor: Akpa

