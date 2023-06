Wiktoria Gąsiewska może być dumna z ukochanego. Właśnie dotarły do nas radosne wieści o gwiazdorze "Barw szczęścia"

Doda urządzi w Opolu WIELKĄ DYSKOTEKĘ. Wiemy, co szykuje. Scenografia na cztery metry to dopiero początek! TYLKO U NAS

Wiktoria Gąsiewska to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Po roli w serialu "Rodzinka.pl" stała się ulubienicą mediów, które żyły jej związkiem z Adamem Zdrójkowskim. Przez wiele lat tworzyli jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Rozstali się w 2021 roku.

W połowie ubiegłego roku pojawiły się plotki, że aktorka związała się z kolegą z pracy - Jasperem Sołtysiewiczem. - W żadnym wypadku to nie jest typ podrywacza. Jest spokojny, zrównoważony, koleżeński, z sercem na dłoni. Nie znam osoby, która by o nim źle mówiła. Z Wiktorią doskonale się rozumieją i widać, że oboje bardzo się cieszą, gdy mają grać razem jakąś scenę - informowało źródło tygodnika "Świat i ludzie". Debiut na ściance zaliczyli w grudniu 2022 roku. Do dziś tworzą piękną parę.

Jasper Sołtysiewicz gwiazdą serialu „Dzielnica strachu”. Gąsiewska może być dumna z ukochanego

5 czerwca ruszyły zdjęcia do nowego sezonu serialu "Dzielnica strachu". W obsadzie znajdzie się Jasper Sołtysiewicz. Jak czytamy w oficjalnej informacji prasowej: "Śledztwa poprowadzą: detektyw Agata Rychlik (Agata Załęcka), dzielnicowy Andrzej Potoczny (Andrzej Młynarczyk), dzielnicowe Ola Grodziec (Aleksandra Listwan) i Ada Majcher (Jagoda Małyszek), oraz śledczy: Rafał Nocoń (Maciej Kosmala) Tomasz Kaszubski (Tomasz Oswieciński) i Wiking (Marcin Krajewski). W tym sezonie na komisariacie pojawi się nowy dzielnicowy Jan Stanisław Walicki, którego zagra Jasper Sołtysiewicz".

Premiera już jesienią w PULS 2. Będziecie oglądać?

Wiktoria Gąsiewska zdradza, jak zareagowała, gdy zobaczyła, ile pieniędzy zarobiła do 18. roku życia