Córka Przebindowskiego zachwyca urodą. 21-latka już robi karierę za granicą. Podobna do taty?

Dopiero teraz na jaw wyszło, co Katarzyna Dowbor robiła swojemu bratu! Będziecie w szoku

To mieszkanie w centrum miasta kosztuje miliony. Katarzyna Sokołowska wiedziała, jak się urządzić!

Katarzyna Nosowska opublikowała poruszający wpis. Szok, co się w nim znalazło!

Najpierw Mroczek i Kubicka, a teraz on. Gwiazdor disco polo ogłosił rozwód. Zwrócił się publicznie do byłej żony i jej partnera

Choć Wiktoria Gąsiewska to aktorka z imponującym dorobkiem, jej życie prywatne również elektryzuje fanów. Gwiazda chętnie dzieli się swoją codziennością, a jej instagramowy profil śledzi już milionowa rzesza oddanych fanów. W tym roku, z okazji Dnia Matki, młoda aktorka zrobiła coś naprawdę wyjątkowego – wrzuciła do sieci rodzinne zdjęcia, których wcześniej nie widzieliśmy. A reakcja? Totalny zachwyt i... sporo wzruszeń. Z okazji Dnia Matki Gąsiewska podzieliła się wyjątkowymi zdjęciami swojej mamy – zarówno archiwalnymi, jak i aktualnymi. Emocjonalny wpis poruszył fanów, którzy nie kryli wzruszenia i zachwytu nad niezwykłym podobieństwem między mamą a córką.

Zobacz też: Znamy pierwszych uczestników "Afryka Express". Zaskakujące nazwiska w show TVN. Była Kammela, były Wieniawy

Wiktoria Gąsiewska chwali się mamą. Wyglądają identycznie!

Na Instastories Wiktorii Gąsiewskiej pojawił się screen posta z 2020 roku, na którym możemy podziwiać młodą mamę aktorki. Ujęcie opatrzone było krótkim, ale mocnym opisem: "Dzień mojej pierwszej przyjaciółki". Tym prostym wpisem Gąsiewska udowodniła, jak silna więź łączy ją z panią Anetą.

Zobacz też: Wiktoria Gąsiewska "opieka się jak kebab" i pisze wiersze. Turcja pełna słońca i… rymów!

To jednak nie wszystko. Wiktoria dołożyła aktualne zdjęcie swojej mamy – pełnej klasy i stylu kobiety, która mogłaby spokojnie konkurować urodą z niejedną gwiazdą show-biznesu. "Najlepszego, mami" – napisała aktorka, czym rozczuliła swoich obserwatorów.

Ale prawdziwa eksplozja emocji wybuchła w komentarzach. Fani nie mogli uwierzyć własnym oczom – podobieństwo między Wiktorią a jej mamą jest ogromne. "To chyba twoja siostra?", "Nie do odróżnienia!", "Jak dwie krople wody!", "Wow, wasze twarze to lustrzane odbicie!" – pisali poruszeni internauci.

Zobacz też: Wiktoria Gąsiewska ma problem z sąsiadką. Nie uwierzycie, co tam się wyprawia

Zobacz naszą galerię: Wiktoria Gąsiewska przeszła spektakularną metamorfozę. Co za look!

Sonda Lubisz Wiktorię Gąsiewską? Tak Nie Nie znam

Wiktoria Gąsiewska zdradza, jak zareagowała, gdy zobaczyła, ile pieniędzy zarobiła do 18. roku życia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.