"To jest głupie, to proszenie"

Zamiast mazurka – kebab, zamiast święconki – bikini. Wiktoria Gąsiewska spędza Wielkanoc w Turcji i serwuje nie tylko gorące zdjęcia, ale też autorskie rymy prosto spod palm. Wakacyjna forma? Zdecydowanie – i to w każdym sensie!

Tryb samolotowy, Turcja mnie gości, Nie ma zasięgu dla twojej zazdrości. W słońcu jak kebab, opiekam się cały, Nie dzwoń – ładowarki w Warszawie zostały

Poetka plażowa? Influencerka z polotem? A może po prostu dziewczyna, która umie połączyć selfie z autoironią? Cokolwiek to było – zadziałało. Komentarze pełne są uśmiechów, emoji słońca i słów wsparcia. „Najlepszy tekst świąt!”, „Wiktoria, weź to wydaj!” – piszą fani.

Słoneczny chill i zawodowy błysk Wiktorii Gąsiewskiej

Choć teraz Wiktoria Gąsiewska ładuje baterie pod palmami, nie da się ukryć – ostatnie miesiące miała całkiem pracowite. Regularnie pojawia się na ściankach i eventach, promuje kolejne współprace z modowymi i kosmetycznymi markami, a w social mediach czuje się jak ryba w wodzie.

Na ekranie możemy ją oglądać m.in. w serialu „Barwy szczęścia”, a niedawno wróciła też na plan komediowego hitu „Rodzinka.pl”. Mimo młodego wieku, Gąsiewska to już naprawdę medialna wyjadaczka, która z powodzeniem łączy karierę aktorską z działalnością influencerską i show-biznesowym „bywaniem”.

Inspiracja w rytmie all inclusive

Wakacyjny vibe Wiktorii zadziałał jak przyprawa do kebaba – intensywnie. Kolorowe bikini, ciepłe słońce i uśmiech od ucha do ucha – brzmi jak przepis na idealne wiosenne resetowanie. No i ten brak zasięgu dla zazdrości – może i symboliczny, ale jakże potrzebny. Bo jeśli gdzieś naprawdę warto zgubić ładowarkę i odciąć się od codziennego zgiełku, to właśnie w miejscu, gdzie nawet kebab się opala. A wiersze piszą się same.

