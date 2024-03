Jakub Rzeźniczak pretenduje do miana ojca roku! Czule zajmuje się żoną i córeczką!

To dopiero początek

Wiktoria Gąsiewska zachwyciła widzów serialu "Rodzinka.pl", który przysporzył jej wielu fanów. 25-letnia aktorka grała tam partnerkę postaci granej przez Adama Zdrójkowskiego. Jak się później okazało, uczucia na planie znalazły swoje odwzorowanie w życiu prywatnym. Przez jakiś czas para uchodziła za jedną z najgorętszych w polskim show-biznesie, przynajmniej jeśli chodzi o młode pokolenie. Ostatecznie zakochani się jednak rozstali, co wywołało ogromne emocje, a media hucznie rozpisywały się o kolejnych szczegółach zerwania. Od tamtej chwili minęły już prawie trzy lata. Gąsiewska znalazła nową miłość, Zdrójkowski też poszedł w swoją stronę. Wydawać by się mogło, że odkąd nie są razem, nie budzą już tak dużego zainteresowania mediów. Być może aktorka postanowiła to zmienić, publikując w sieci bardzo odważne zdjęcia.

Wiktoria Gąsiewska wypina się w skąpym stroju. Krągłości na wierzchu! Niebywałe, że wrzuciła to do internetu

Wiktoria Gąsiewska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio wrzuciła bardzo odważne zdjęcia, na których widać, jak wygina się w skąpym stroju kąpielowym i prezentuje na basenie swoje krągłości. Na kolejnym ujęciu prezentuje także pierścionek. Ludzie od razu zaczęli się zastanawiać, czy doszło do zaręczyn? Raczej nie, ponieważ błyskotka znajduje się na niewłaściwym palcu, a poza tym nie przypomina pierścionka zaręczynowego. Ujęcie i sposób jego zaprezentowania wydaje się jednak celowy, ale być może nastawiony jedynie na wzbudzenie emocji. Cóż, udało się. Wiele osób skupia się i tak bardziej na pierwszym kadrze. Niektórzy są nawet oburzeni i piszą wprost, że publikowanie takich odważnych fotografii w internecie jest niebywałe. A jakie jest Wasze zdanie? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami.

Zobacz galerię zdjęć: Wiktoria Gąsiewska wygina się w basenie