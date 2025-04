Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, zdecydowała się na stanowczą reakcję wobec hejtu, z którym zmaga się od dłuższego czasu. Na swoim Instagramie opublikowała obszerne nagranie, w którym nie tylko odczytała obraźliwe komentarze, ale również ujawniła tożsamość jednej z autorek hejterskich wpisów.

Mowa nienawiści i hejt jest czymś bardzo złym, może w naszych czasach w naszym kraju nie jest to jeszcze tak karane. Ale to poczucie bezkarności powoduje, że jest ich coraz więcej.

W opublikowanym materiale Sandra Kubicka odczytała obraźliwe komentarze, które otrzymała na swoich profilach społecznościowych. Zdecydowała się również na ujawnienie tożsamości jednej z osób, która regularnie ją obrażała. Okazało się, że hejterskie komentarze pochodziły od Grażyny P., pełniącej funkcję dyrektorki jednej z placówek oświatowych w Białymstoku.​ "Idiotka, "Pizdrzenie i mizdrzenie", "Może się jeszcze rozbierz, będzie lepiej" - miała komentować pod jej postami kobieta.

Modelka postanowiła nagłośnić sprawę, oznaczając w swoim poście Ministerstwo Edukacji, ministrę edukacji oraz miasto Białystok, które nadzoruje wspomnianą placówkę. Podkreśliła, że osoby odpowiedzialne za wychowanie młodzieży powinny dawać dobry przykład, a nie szerzyć mowę nienawiści.

Ja jako matka nie godzę się na to, aby moje dziecko wychowywało się w takim środowisku, i na pewno nie chciałabym, aby moje dziecko uczęszczało do takiego ogniska, w którym pani dyrektor w wolnej chwili wchodzi do internetu i sieje mowę nienawiści.