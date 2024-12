Wiktoria Gąsiewska jest jedną z bardziej znanych gwiazd, które przygodę z show-biznesem zaczęły, jeszcze jako dziecko. Aktorka zadebiutowała na małym ekranie w 2005 roku w popularnym serialu TVP2 "Na dobre i na złe". W kolejnych latach dostała angaże w bardziej znanych serialach i filmach. Na swoim koncie występ w "Katyniu" czy "Rodzince.pl". To właśnie ten popularny serial sprawił, że poznała ją cała Polska.

Wiktoria Gąsiewska przeszła spektakularną metamorfozę

Wiktoria Gąsiewska doskonale odnalazła się w polskim show-biznesie. Gwiazdka spełni się w roli celebrytki i bardzo chętnie pojawia się na warszawskich salonach. W miniony poniedziałek 2 grudnia 2024 roku 25-latka skorzystała z zaproszenia na premierę spektaklu z udziałem m.in. Agnieszki Kaczorowskiej pt. "Jutro będzie futro". Zaskoczyła swoją metamorfozą.

Wiktoria tego dnia postawiła na zmianę fryzury. Trzeba przyznać, że młoda gwiazda nieźle zaszalała i wybrała dość nietuzinkowy look. Gąsiewska zaprezentowała się fotoreporterom w brązowych włosach. Dodała do nich grzywkę i mocno je zakręciła. Tego dnia Wiktoria miała na sobie brązową ramoneskę, czarne szerokie spodnie oraz niewielką torebkę.

To naprawdę spora metamorfoza, jak na Wiktorię. Młoda gwiazdka do tej pory była raczej wierna swojemu wyglądowi i nie kombinowała z nim zbytnio. Najczęściej można ją było zobaczyć w delikatnym, dziewczęcym makijażu oraz blond włosach. Młoda aktorka w takim wydaniu prezentowała się naprawdę dobrze. Ciekawe, co podkusiło ją do tego, aby tak odważnie zaszaleć ze zmianą image.

