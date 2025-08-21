Wiktoria Gąsiewska potrzebowała pomocy medyka przed koncertem w Sopocie. Co się stało?

Wiktoria Gąsiewska była jedną z mnóstwa gwiazd, które przybyły do Trójmiasta, by bawić się na Top of the Top Sopot Festival 2025, ale najpierw stawiła się na imprezie ramówkowej TVN-u.
Pokazała się na niej z lokami zebranymi w koka, ubrana w długą spódnicę i brązowy top. Z szerokim uśmiechem pozowała do zdjęć, łapiąc pozy na czerwonym dywanie. Wyglądała świetnie i podczas południowego wydarzenia, i wieczornego koncertu, jednak przed nim nie czuła się najlepiej i musiała udać się do stojącej przy Operze Leśnej karetki.
Wiktoria Gąsiewska w Sopocie. Co się stało?
Gąsiewska wykorzystała okazję i kilka godzin po imprezie ramówkowej, która odbyła się w Sopocie, stawiła się w Operze Leśnej, by bawić się wśród publiczności podczas trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025.
Ponieważ pogoda w Trójmieście nagle z letniej znów stała się jesienna, a i pora była już wieczorna, Gąsiewska ubrała się na cebulkę. Na długą sukienkę w panterkowy wzór zarzuciła skórzaną kurtkę w stylu lat 80. Całość okrasiła brązowymi kowbojkami na średnim obcasie.
Strój idealnie pasował i do okazji, i do aury, a Wiktoria prezentowała się niczym milion dolarów. Ale nie wszystko było idealnie. W pewnym momencie aktorka stwierdziła, że musi udać się do karetki pogotowia, co odnotował "Fakt".
Według pisma aktorka podeszła do ratownika medycznego i poprosiła o środek na ból głowy. Oczywiście go dostała, a chwilę później już bawiła się podczas koncertu gwiazd. Dobrze, że nic więcej jej nie dolegało!
