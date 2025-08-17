Trening czy randka? Kaczorowska i Rogacewicz rozpalają parkiet!

"Taniec z Gwiazdami" od lat elektryzuje fanów, ale tym razem emocje sięgają zenitu jeszcze przed emisją pierwszego odcinka. Wszystko za sprawą Agnieszki Kaczorowskiej - znanej tancerki i choreografki, która ponownie pojawi się na parkiecie, oraz jej partnera, aktora Marcina Rogacewicza. Para właśnie rozpoczęła przygotowania do show i wygląda na to, że atmosfera między nimi od początku jest wyjątkowa. Internauci, którzy śledzą kulisy ich treningów, już teraz nie kryją entuzjazmu i sugerują, że może to być najbardziej widowiskowy duet tej edycji.

Agnieszka Kaczorowska zachwyca się Marcinem Rogacewiczem

Agnieszka Kaczorowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej charyzmatycznych tancerek programu. Wie, jak przygotować układ, który nie tylko technicznie zachwyca, ale także wzbudza emocje wśród widzów. Nic więc dziwnego, że gdy na jej Instagramie pojawiły się pierwsze relacje z prób, fani natychmiast zaczęli je komentować. W krótkim nagraniu tancerka przedstawiła swojego partnera, podkreślając, że Rogacewicz jest nieco nieśmiały i mało aktywny w social mediach. Jej uśmiech i entuzjazm zdradzały jednak, że współpraca z aktorem już od początku układa się świetnie.

Podczas premierowego treningu Kaczorowska nie tylko sprawdziła możliwości taneczne partnera, ale także nie szczędziła mu pochwał. Na jednym z nagrań pokazała Rogacewicza po intensywnych ćwiczeniach – spoconego i zmęczonego, ale z wyraźnym uśmiechem na twarzy. Największe poruszenie wywołała jednak plama potu na koszulce aktora, która przybrała kształt serca. Tancerka nie mogła powstrzymać się od żartu i skomentowała fotografię słowami: "Ktoś tu się męczy z miłością…". Fani od razu podchwycili temat, a komentarze pod wpisem wypełniły się żartobliwymi uwagami i spekulacjami na temat relacji tej dwójki.

Choć sama Kaczorowska w ostatnich wywiadach konsekwentnie unika rozmów o życiu prywatnym, jej relacje w social mediach sugerują, że atmosfera na treningach jest naprawdę gorąca. Dla widzów to dodatkowy smaczek, bo od lat wiadomo, że taniec potrafi zbliżyć ludzi bardziej, niż ktokolwiek się spodziewa.

