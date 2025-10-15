"Kuchenne rewolucje": Tak źle dawno nie było! Magda Gessler nie wytrzymała!
Magda Gessler (72 l.) to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania.
Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już 30. sezonów, a TVN właśnie rozpoczął emisję kolejnego. Magda Gessler gościła niedawno w jednej z warszawskiej restauracji. Po wejściu do kuchni "Baru Alpejskiego" nie mogła uwierzyć, w to co widzi!
"Kuchenne rewolucje": Magda Gessler zaczęła rzucać garnkami!
Warunki, w jakich przygotowywano tam posiłku wołały o pomstę do nieba. Restauratorka stwierdziła, że tak brudnej kuchni dawno nie widziała! Tłuste ściany, brudne garnki, stare sprzęty - nic dziwnego, że Gessler straciła cierpliwość.
To jest tłuste. Ta ściana jest czarna, ble. Daj mi nóż. Takiej grubości g***o, żartujesz? Chcesz to zjeść? Szkoda, bo ludzie to jedzą, pośrednio lub bezpośrednio - oburzała się gwiazda TVN.
Podczas inspekcji kuchni w "Barze Alpejskim" doszło do dantejskich scen! Na widok kolejnego brudnego Magda Gessler nie wytrzymała i rzuciła naczyniem o ziemię! Kolejne garnki szybko poszły w jego ślady. Prowadząca program nie mogła opanować złości i przypomniała wszystkim, dlaczego tak wielu restauratorów się jej obawia.
Co to ma być? Co to za g*wno? Proszę wynieść to natychmiast do śmieci. Ja p****olę. To jest aktywne! To się wyprowadza i wyrzuca na złom! To jest tłuste, nie używacie płynu, stoi w tym brudna woda. To jest do wyrzuceniaaaaaaaa! - krzyczała Gessler.
Czy warszawską restaurację uda się jednak uratować? O tym przekonamy się w najbliższy czwartek.
