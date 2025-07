Nie uwierzycie, co Gessler pokazała na Instagramie! To zdjęcie to hit internetu

Magda Gessler to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Charyzmatyczna, wyrazista, kolorowa – nie tylko w swoim wyglądzie, ale i osobowości. Od lat jest obecna w mediach, a jej nazwisko stało się synonimem kulinarnych rewolucji. Widzowie znają ją z programów takich jak "Kuchenne rewolucje" czy "MasterChef", gdzie pokazuje zarówno swoją pasję do gotowania, jak i bezkompromisowe podejście do jakości.

Gessler kończy 72 lata i… pokazuje pierś! Co za intymne zdjęcie

W przeddzień swoich 72. urodzin Magda Gessler zaskoczyła obserwatorów na Instagramie, publikując fotografię z czasów młodości. Zdjęcie, wykonane wiele lat temu, przedstawia młodą Magdę karmiącą piersią maleńkie dziecko – jak się można domyślać, chodzi o jej syna, Tadeusza. Delikatna, czuła scena zupełnie kontrastuje z obrazem bezkompromisowej jurorki, jaki znamy z ekranów.

Pod zdjęciem pojawiła się osobista dedykacja – tym razem nie tylko dla jej syna, ale i wnuka Antoniego, który swoje urodziny obchodzi dzień wcześniej niż słynna babcia. Gessler wyraźnie podkreśliła, jak ważna jest dla niej rodzina i jak wielką radość sprawia jej możliwość dzielenia takich momentów z bliskimi.

I tak się zaczęło... Dziś nie tylko mama, ale i babcia #antosiamuller i wszyscy jesteśmy mocno związani tym samym dniem... To szczególny dzień kochani... Happy birthday #antonio kocham was Całuje - napisała Gessler w sieci.

Nie pierwszy raz Gessler sięga do rodzinnych wspomnień. Na swoim profilu często zamieszcza archiwalne fotografie, wspomnienia z dzieciństwa czy zdjęcia swoich dzieci. Mimo mocnego wizerunku nie ukrywa swojej wrażliwości i ogromnego przywiązania do rodziny. Takie chwile pokazują zupełnie inne oblicze surowej gwiazdy!

