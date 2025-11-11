Magda Gessler zdradziła sekretny przepis na pierogi. Idealne ciasto gwarantowane

W dziewiątym odcinku 14. edycji programu "MasterChef" uczestnicy mieli przygotować pierogi z dowolnym farszem, łącząc klasykę z autorskim pomysłem. Nie wystarczyło jednak wymyślnie nadzienie – o zwycięstwie decydowało ciasto, które powinno być sprężyste, miękkie i cienkie jak pergamin.

To właśnie wtedy Magda Gessler wkroczyła do akcji z lekcją kulinarnego mistrzostwa. Jurorka zdradziła swój przepis na pierogi, który – jak twierdzi – nigdy jej nie zawiódł.

Przepis Magdy Gessler na idealne ciasto na pierogi

Słynna restauratorka Magda Gessler zdradziła swój sprawdzony przepis na ciasto na pierogi, które zawsze się udaje. To sposób, dzięki któremu pierogi wychodzą miękkie, elastyczne i nie pękają podczas gotowania. Do przygotowania tego ciasta potrzebne są tylko trzy składniki – mąka pszenna, sól i gorąca woda. Prościej się nie da!

Według Magdy Gessler kluczem do sukcesu jest ręczne zagniatanie ciasta, bo tylko wtedy można wyczuć odpowiednią konsystencję. Masa powinna być gładka i sprężysta, ale nie klejąca się do dłoni. Ten przepis na pierogi Magdy Gessler sprawdzi się zarówno przy farszu mięsnym czy z kapustą i grzybami, jak i przy wersjach na słodko – z owocami lub twarogiem.

Prosty skład i krótki czas przygotowania sprawiają, że ciasto na pierogi Magdy Gessler to idealna propozycja dla początkujących kucharzy. Dzięki niemu domowe pierogi będą smakować jak z najlepszej restauracji.

Sekretny przepis Magdy Gessler na idealne ciasto na pierogi

Magda Gessler przekonuje, że kluczem do sukcesu jest ciepło i cierpliwość.

Składniki:

mąka pszenna typ 500

sól morska (najlepiej gruboziarnista)

bardzo ciepła woda

Sposób przygotowania:

Podgrzej miskę – najlepiej szklaną lub glinianą. Przesiej mąkę i uformuj wulkan, do środka wsyp sól. Wlej dobrze ciepłą wodę (ale nie wrzątek!) i mieszaj, aż składniki się połączą. Zagniataj, aż masa stanie się elastyczna i gładka. Jeśli ciasto klei się do rąk – dosyp odrobinę mąki. Przykryj ciasto gorącą miską i zostaw do "odpoczynku", aż ta wystygnie. Po tym czasie możesz wałkować – ciasto będzie miękkie, sprężyste i nie będzie pękać.

Spróbujesz ulepić własne pierogi według przepisu Magdy Gessler?

