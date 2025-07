Magda Gessler w wannie i bez makijażu ogłasza wiadomość w sprawie męża Waldemara. A więc to prawda!

Magda Gessler jest dowodem na to, że wiek to tylko liczba. Słynna restauratorka i prowadząca program "Kuchenne rewolucje" w TVN dwa lata temu skończyła 70 lat, a energii pozazdrościć mogą jej nastolatki. Gwiazda zachwyca też wyglądem. I to w wersji naturalnej. Magda Gessler właśnie pokazała się w wannie bez makijażu! I przy okazji ogłosiła wiadomość w sprawie męża.