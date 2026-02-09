Rosja oskarża Polskę o udział w zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego. "Zaangażowana w rekrutację"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-02-09 9:13

Szokujące oskarżenia ze strony rosyjskiego FSB. Chodzi o zamach na wiceszefa GRU, do jakiego doszło w minionym tygodniu w centrum Moskwy. Rosja od razu obwiniła za to Ukrainę. Teraz uderza też w Polskę. "Polski wywiad był zaangażowany w rekrutację napastnika"- twierdzi.

  • Rosyjska FSB oskarża Ukrainę i polski wywiad o zlecenie zamachu na wiceszefa GRU, generała Aleksiejewa.
  • Podejrzany o atak Lubomir Korba został zatrzymany w Dubaju, a Rosja informuje o aresztowaniach wspólników.
  • Generał Aleksiejew, objęty zachodnimi sankcjami, jest postacią kluczową w rosyjskim wywiadzie wojskowym.
  • Czy oskarżenia FSB mają pokrycie w rzeczywistości, czy to element wojny informacyjnej? Dowiedz się więcej!

Rosja oskarża Polskę o udział w zamachu

PILNE! Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) twierdzi, że zlecenie zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego GRU generała Władimira Aleksiejewa wydała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, zaś polski wywiad był zaangażowany w rekrutację napastnika. Takie informacje w poniedziałek, 9 lutego, rano przekazała agencja Reutera powołując się na Interfax. Reuters podkreśla jednocześnie, że FSB nie przedstawiło na swoją teorię żadnych dowodów, a dzień po zamachu minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Kijów nie miał z atakiem nic wspólnego.

Zamach w centrum Moskwy. Sprawca oddał kilka strzałów na klatce

W niedzielę, 8 lutego, Rosja poinformowała, że podejrzany o atak obywatel Rosji Lubomir Korba, urodzony na Ukrainie, został zatrzymany w Dubaju, a potem ekstradowany do Moskwy pod zarzutem ciężkiego zranienia Aleksiejewa. FSB przekazała, że jeden ze wspólników Korby został aresztowany w Moskwie, a kobieta, która też współpracowała z podejrzanym, miała uciec na Ukrainę. Przypomnijmy, w piątek, 6 lutego, generał Aleksiejew został poważnie ranny w centrum Moskwy. Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietłana Pietrienko poinformowała, że sprawca miał oddać w kierunku Aleksiejewa kilka strzałów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Do zamachu doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej.

Aleksiejew jest zastępcą szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego w Ministerstwie Obrony. Kiedy w czerwcu 2023 roku dowódca najemników Jewgienij Prigożyn zorganizował krótkotrwały bunt, Aleksiejew był jednym z czołowych urzędników wysłanych na negocjacje z nim. Aleksiejew jest objęty sankcjami Zachodu za domniemaną rolę w cyberatakach przypisywanych Rosji. Miał też zorganizować zamach na podwójnego agenta, Siergieja Skripala, przeprowadzony w 2018 r. w Wielkiej Brytanii z użyciem środka paralityczno-drgawkowego nowiczok.

Borowski OSTRO: Putin od początku GRA NA NOSIE Trumpowi. PiS jest więźniem miłości do Trumpa!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
ROSJA
ZAMACH MOSKWA
POLSKA