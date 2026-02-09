Rosja oskarża Polskę o udział w zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego. "Zaangażowana w rekrutację"

Rosyjska FSB oskarża Ukrainę i polski wywiad o zlecenie zamachu na wiceszefa GRU, generała Aleksiejewa.

Podejrzany o atak Lubomir Korba został zatrzymany w Dubaju, a Rosja informuje o aresztowaniach wspólników.

Generał Aleksiejew, objęty zachodnimi sankcjami, jest postacią kluczową w rosyjskim wywiadzie wojskowym.

Czy oskarżenia FSB mają pokrycie w rzeczywistości, czy to element wojny informacyjnej? Dowiedz się więcej!

Rosja oskarża Polskę o udział w zamachu

PILNE! Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) twierdzi, że zlecenie zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego GRU generała Władimira Aleksiejewa wydała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, zaś polski wywiad był zaangażowany w rekrutację napastnika. Takie informacje w poniedziałek, 9 lutego, rano przekazała agencja Reutera powołując się na Interfax. Reuters podkreśla jednocześnie, że FSB nie przedstawiło na swoją teorię żadnych dowodów, a dzień po zamachu minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Kijów nie miał z atakiem nic wspólnego.

Zamach w centrum Moskwy. Sprawca oddał kilka strzałów na klatce

W niedzielę, 8 lutego, Rosja poinformowała, że podejrzany o atak obywatel Rosji Lubomir Korba, urodzony na Ukrainie, został zatrzymany w Dubaju, a potem ekstradowany do Moskwy pod zarzutem ciężkiego zranienia Aleksiejewa. FSB przekazała, że jeden ze wspólników Korby został aresztowany w Moskwie, a kobieta, która też współpracowała z podejrzanym, miała uciec na Ukrainę. Przypomnijmy, w piątek, 6 lutego, generał Aleksiejew został poważnie ranny w centrum Moskwy. Rzeczniczka Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Swietłana Pietrienko poinformowała, że sprawca miał oddać w kierunku Aleksiejewa kilka strzałów, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Do zamachu doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej.

Aleksiejew jest zastępcą szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego w Ministerstwie Obrony. Kiedy w czerwcu 2023 roku dowódca najemników Jewgienij Prigożyn zorganizował krótkotrwały bunt, Aleksiejew był jednym z czołowych urzędników wysłanych na negocjacje z nim. Aleksiejew jest objęty sankcjami Zachodu za domniemaną rolę w cyberatakach przypisywanych Rosji. Miał też zorganizować zamach na podwójnego agenta, Siergieja Skripala, przeprowadzony w 2018 r. w Wielkiej Brytanii z użyciem środka paralityczno-drgawkowego nowiczok.