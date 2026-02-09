Nowy pożar w miejscu sylwestrowej tragedii! Podano przyczynę

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-02-09 9:30

Miejsce pamięci poświęcone ofiarom wielkiego sylwestrowego pożaru w szwajcarskim barze... też się zapaliło! Plandeka mająca chronić kwiaty i pamiątki przed śniegiem zajęła się od świeczek i zniczy, ale na szczęście udało się opanować ogień, niż spłonęło wszystko. Trwa dochodzenie w sprawie sylwestrowej tragedii. Podczas imprezy w barze La Constellation w kurorcie Crans-Montana zapalił się sufit podczas zabawy fajerwerkami. Zginęło 41 osób, 119 zostało rannych.

Miejsce pamięci poświęcone ofiarom pożaru w Szwajcarii też się zapaliło. Powodem świece

W prowizorycznym miejscu pamięci poświęconym ofiarom tragicznego pożaru w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana też pojawiły się płomienie. Miejsce to znajduje się w pobliżu feralnego baru Le Constellation, gdzie w noc sylwestrową zginęło 41 osób, a 115 zostało rannych. Według wstępnych ustaleń służb, przyczyną pożaru były najprawdopodobniej świece pozostawione przez osoby odwiedzające miejsce tragedii. Od czasu dramatycznych wydarzeń w pobliżu lokalu powstało spontaniczne miejsce pamięci. Mieszkańcy oraz turyści zapalali znicze, składali kwiaty i pozostawiali kartki z kondolencjami. Z uwagi na zimowe warunki i opady śniegu władze zdecydowały się zabezpieczyć pamiątki. Nad zniczami i kwiatami ustawiono konstrukcję przykrytą białą plandeką. To właśnie ona zapaliła się w niedzielny poranek. Na nagraniach pokazanych przez publiczną stację RTS widać, że górna część plandeki została poważnie okopcona i poczerniała. Policja kantonu Valais poinformowała, że pożar wybuchł krótko przed godziną 6 rano. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, która szybko opanowała sytuację.Jak podkreślono w komunikacie, nikt nie został ranny, jednak część pozostawionych pamiątek uległa zniszczeniu. Służbom udało się natomiast uratować księgę kondolencyjną, do której wpisywali się żałobnicy oddający hołd ofiarom.

Dwie kobiety z Polski zostały ranne w wielkim pożarze, który wybuchł w Szwajcarii w sylwestrową noc

W Szwajcarii w sylwestrową noc wybuchł wielki pożar.  Podczas imprezy sylwestrowej w barze La Constellation w kurorcie narciarskim Crans-Montana zapalił się sufit podczas zabawy fajerwerkami - kelnerzy trzymali w uniesionych rękach butelki po szampanie ze sztucznymi ogniami. Zginęło 41 osób, 119 zostało rannych. Ofiary to przede wszystkim Szwajcarzy, ale nie tylko. Także m.in. dwie kobiety z Polski, które zostały ranne. Zginęło 21 obywateli Szwajcarii, dziewięciu obywateli Francji, sześcioro Włochów, Belg, Portugalczyk, Rumun i obywatel Turcji. Najmłodsza z ofiar miała tylko 14, a najstarsza 39. Liczba zabitych może niestety wzrosnąć, bo stan wielu spośród 119 poszkodowanych jest ciężki lub bardzo ciężki. Wiele osób ma bardzo poważne poparzenia. Mnożą się doniesienia o tym, że bezpieczeństwo pożarowe feralnego baru było na bardzo niskim poziomie. Sufit, od którego zaczął się pożar, gdy dotknięto go sztucznymi ogniami w butelce po szampanie, zrobiono z niebezpiecznego, łatwopalnego materiału, a schody, którymi imprezowicze usiłowali wydostać się z podziemnej, płonącej części lokalu, po przebudowie były wyjątkowo wąskie. Prokuratura postawiła właścicielom baru, parze z Francji, zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała i nieumyślnego podpalenia. 

QUIZ. Na jakim kontynencie jest to państwo? Masz 10 szans na sukces!
Pytanie 1 z 10
Na jakim kontynencie leży Liban?
Czy Szwajcaria jest drogim krajem na wakacyjny wypad?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
SZWAJCARIA