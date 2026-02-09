"Ukraina to wróg naszego kraju!". Wstrząsające słowa Viktora Orbana

Węgierski premier Viktor Orban wygłosił szokujące oświadczenie, nazywając Ukrainę wrogiem.

Orban skrytykował żądania Ukrainy dotyczące wstrzymania importu rosyjskiej energii, podkreślając zależność Węgier od rosyjskich surowców.

Węgry sprzeciwiają się planom uniezależnienia UE od rosyjskich paliw i blokują akcesję Ukrainy do Wspólnoty.

Dlaczego Orban tak stanowczo broni rosyjskich interesów? Czytaj dalej, aby poznać kulisy tej kontrowersyjnej polityki!

Orban jak Putin: "Ukraina jest naszym wrogiem"

Szokujące słowa Viktora Orbana! W sobotę, 7 lutego, węgierski premier przemawiał na wiecu w mieście Szombathely. W pewnym momencie zaczął ostro krytykować Ukrainę za żądanie od Unii Europejskiej wstrzymania importu taniej, rosyjskiej energii. "Każdy, kto tak mówi, jest wrogiem Węgier, więc Ukraina jest naszym wrogiem" – powiedział. PAP przypomina, że zaledwie tydzień temu, 2 lutego, Budapeszt wniósł skargę do TSUE przeciwko unijnemu planowi, którego celem jest uniezależnienie Wspólnoty od rosyjskich paliw. Wówczas szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto argumentował, że Węgry "bez rosyjskiej ropy i gazu nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa energetycznego, ani utrzymać niskich kosztów energii dla węgierskich rodzin".

Viktor Orban, znany ze swoich bliskich stosunków z Władimirem Putinem, odniósł się również do starań Kijowa o akcesję do UE, podkreślając, "że chociaż Węgry powinny współpracować z Ukrainą jako swoim sąsiadem, Kijów nigdy nie powinien wstąpić w szeregi Wspólnoty".

Koniec importu rosyjskiego gazu

Przypomnijmy, 26 stycznia państwa Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły zakaz importu rosyjskiego gazu. Ten ma wejść w życie w 2027 roku. "Nowe regulacje przewidują wstrzymanie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2026 r., a gazu dostarczanego rurociągami – do 30 września 2027 r. Za przyjęciem przepisów opowiedziała się większość państw członkowskich. Przeciwko głosowały Węgry i Słowacja" - przypomina Polska Agencja Prasowa.

