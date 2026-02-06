Informację o zamachu przekazały z samego rana rosyjskie media, powołując się na Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Generał Władimir Aleksiejew, wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU (Głównego Zarządu Wywiadowczego) został postrzelony w jednym z budynków w centrum Moskwy. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Rosyjskie media podały, że Aleksiejew miał zostać trafiony w plecy kilkoma strzałami o godz. 7 rano (godz. 5 czasu polskiego), gdy wyszedł z mieszkania i zmierzał przez korytarz w kierunku windy. Sprawca zbiegł. Poinformowano, że lekarze walczą o życie generała.

Rosja oskarża Ukrainę - "prowokacja"

Minęło zaledwie parę godzin, a Rosja już oskarżyła o zamach Ukrainę. "Reżim Zełenskiego jest gotów zrobić wszystko, aby (...) zejść z kursu na sprawiedliwe uregulowanie wojny" – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Stwierdził, że atak na wiceszefa rosyjskiego wywiadu wojskowego był "prowokacją przeprowadzoną w celu destabilizacji procesu pokojowego". To jednak tylko słowa, bowiem Ławrow nie przedstawił żadnych dowodów na to, że za piątkowy atak na Aleksiejewa odpowiedzialny jest Kijów.

Kim jest Aleksiejew?

Agencja Reutera przypomina, że Aleksiejew jest zastępcą szefa Głównego Zarządu Sztabu Generalnego w Ministerstwie Obrony. Kiedy w czerwcu 2023 roku dowódca najemników Jewgienij Prigożyn zorganizował krótkotrwały bunt, Aleksiejew był jednym z czołowych urzędników wysłanych na negocjacje z nim.

Zamach na Trumpa