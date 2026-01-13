"Kuchenne rewolucje" miały mu pomóc, teraz szuka go policja. Tomasz Ziemba się ukrywa! Wiemy, co zrobił

Tomasz Ziemba zasłynął w polskiej telewizji jako właściciel restauracji w Piekarach Śląskich, który poprosił o pomoc główną gwiazdę programu "Kuchenne rewolucje", którą jest Magda Gessler. 35-latek borykał się z wieloma problemami i liczył, że udział w show pomoże mu je rozwiązać. Chciał usprawnić pracę lokalu, zacząć wreszcie na nim zarabiać i rozwinąć dochodowy biznes. Jak się jednak okazuje, z czasem wyszło na jaw, że Tomasz Ziemba ma więcej problemów niż mogłoby się wydawać. Po dłuższym czasie od emisji programu, mężczyzna znów jest na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą kulinarnych umiejętności, a... komunikatu funkcjonariuszy. Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich prowadzi bowiem poszukiwania za 35-latkiem. Sąd wydał za nim aż dwa listy gończe.

- Mężczyzna został skazany za przestępstwa zawarte w art. 286§1 KK oraz art. 225§2 KK, za co czeka go pobyt w więzieniu. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby poszukiwanej proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Piekarach Śląskich lub z najbliższą jednostką Policji telefon kontaktowy: 47 85 322 00 - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Mundurowi przypominają jednocześnie, że każdy, kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. A za co konkretnie jest poszukiwany Tomasz Ziemba? Szczegóły poniżej.

Tomasz Ziemba poszukiwany dwoma listami gończymi. Poważne zarzuty, czeka go odsiadka w więzieniu

Uczestnik "Kuchennych rewolucji" jest poszukiwany za dwa przestępstwa: miał usłyszeć sądowy wyrok za "oszustwo" oraz "utrudnianie kontroli inspekcji pracy". Policjanci z Piekar Śląskich potwierdzają, że czeka go za to odsiadka w więzieniu, choć nie zdradzają szczegółów na temat tego, jakiego rodzaju oszustwa się dopuścił. Możemy jedynie domniemywać, że prawdopodobnie chodzi o działalność firmy.

Czytaj więcej: Kucharz Magdy Gessler zamordował kolegę w sylwestra! Zawinął Darka w dywan i zakopał w lesie

Tomasz Ziemba wystąpił w programie TVN dokładnie w 2021 roku i był "bohaterem" czwartego odcinka 23. sezonu show. Magda Gessler nie dała rady mu pomóc: podczas finałowej kolacji zabrakło odpowiedniego sprzętu kuchennego, wcześniej knajpa nie miała dobrego kucharza i borykała się z problemami finansowymi. Dziesięć tygodni po przeprowadzonej rewolucji okazało się, że restauracja jest zamknięta. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" była więc bezradna i mogła tylko rozłożyć ręce.

Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, policyjne poszukiwania mężczyzny nadal trwały.

