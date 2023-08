Seweryn Krajewski napisał i zaśpiewał wiele nieśmiertelnych kawałków. Zaliczają się do nich m.in.: "Dozwolone do lat 18", "Takie ładne oczy", "Anna Maria", "Płoną góry, płoną lasy", "Niebo z moich stron" czy "Tak bardzo się starałem". Seweryn Krajewski 26 lat temu zakończył współpracę z zespołem Czerwone Gitary, z którym z przerwami występował od 1965 roku. Dziś ten wyjątkowy muzyk ma 76 lat i nadal nagrywa kolejne piosenki. Niedawno pisaliśmy o jego nowym utworze "Jak dobrze, że jesteś", do którego teledysk kręcony był na plaży. Seweryn Krajewski na filmie prezentował się znakomicie. Sam kawałek - jak zwykle w przypadku kompozycji byłego lidera Czerwonych Gitar - wpada w ucho i od razu ma się ochotę go nucić. Sprawdź swoją wiedzę o hitach słynnego muzyka i rozwiąż nasz Quiz Seweryn Krajewski.

Quiz Seweryn Krajewski. Te hity zna każdy! Wstaw tylko jedno słowo Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. Tak bardzo się ....., a Ty teraz nie chce mnie zmieniałem starałem czepiałem Dalej