Zdębieliśmy na widok 76-letniego Seweryna Krajewskiego na plaży. To naprawdę on!

Seweryn Krajewski nagrał nowy utwór

Seweryn Krajewski bez muzyki żyć nie może. Mimo że skomponował w swoim życiu przynajmniej kilkadziesiąt wielkich przebojów, ciągle mu mało. Młodsi widzowie nie zdają sobie sprawy, że to właśnie Seweryn Krajewski jest autorem takich hitów jak: "Tak bardzo się starałem", "Anna Maria, "Takie ładne oczy", "Dozwolone do lat 18", "Płoną góry, płoną lasy", "Niech żyje bal" czy "Remedium". Komponował nie tylko dla siebie i Czerwonych Gitar, (z zespołem Seweryn Krajewski nie gra od 1997 roku) lecz także dla wielu innych artystów (m.in. Maryli Rodowicz, Ireny Jarockiej czy Andrzeja Piasecznego). Wygląda na to, że Sewerynowi Krajewskiemu ciągle mało! Niedawno premierę miała jego najnowsza piosenka "Jak dobrze, że jesteś", do której napisał zarówno muzykę, jak i słowa!

Seweryn Krajewski na plaży. Wygląda znakomicie!

Utwór, który prezentujemy pod artykułem, jak zwykle przy kawałkach Seweryna Krajewskiego, urzeka melodyjnością i prostotą. Szybko wpada w ucho. Dla fanów byłego muzyka Czerwonych Gitar jednak istotne jest także to, że mogą zobaczyć teledysk, na którym widać ich idola. Na filmie mieszkający od lat w USA Seweryn Krajewski przechadza się po plaży w towarzystwie małego pieska. Nietrudno się domyślić, że utwór jest właśnie o tym sympatycznym czworonogu. W nagraniu wziął też udział syn ikony polskiej muzyki Sebastian Krajewski, który zagrał w utworze na instrumentach klawiszowych. A Seweryn Krajewski w wieku 76 lat wygląda naprawdę znakomicie. Formy pozazdrościć mógłby mu niejeden młodzieniaszek. Zobacz naszą galerię z Sewerynem Krajewskim i teledysk.