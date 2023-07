"Rubiki" lecą do Ameryki i wyprzedają swój dobytek. Ceny tak wysokie, że aż kręci się głowie. Chcą za to 25 TYSIĘCY! [GALERIA]

Wokalista Lady Pank został abstynentem

Janusz Panasewicz już w 2020 roku w rozmowie z portalem naTemat.pl ujawnił, że postanowił skończyć z alkoholem. - Tak więc zdecydowałem się na radykalne posunięcie – zostałem stuprocentowym abstynentem. Czuję się z tym naprawdę świetnie, okazało się, że jednak można tak żyć. No i grać naprawdę dobrą muzykę, bez zadyszki - zdradził legendarny wokalista Lady Pank. Okazuje się, że Janusz Panasewicz wytrwał w swoim postanowieniu. Dlaczego został abstynentem? Co sprawiło, że zdecydował się rzucić alkohol? - Przede wszystkim moi synowie. Nie chciałem, żeby widzieli, jak nietrzeźwy wracam do domu. Poza tym stwierdziłem, że przy tak intensywnym trybie życia, który prowadzę i przy tej liczbie koncertów, jakie gramy, muszę bardziej o siebie zadbać. Nie jestem już najmłodszy, a chcę być w dobrej formie i niczego nie zawalać. Wiem, co może się wydarzyć, gdy człowiek wypije za dużo - podkreślił w rozmowie z Plejadą wokalista.

Janusz Panasewicz nie narzeka na brak alkoholu

Janusz Panasewicz szczerze wyznał, że początki całkowitej abstynencji łatwe nie były. Szybko jednak uznał, że procenty do szczęścia potrzebne mu nie są. - Spędzam dużo czasu poza domem, poznaję sporo osób i czasem miło byłoby wypić szklaneczkę whisky. Ale szczerze powiem, że dziś zupełnie mi tego nie brakuje - zdradził wokalista Lady Pank. - Robię tak wiele fantastycznych rzeczy, że w ogóle nie myślę o tym, żeby pójść gdzieś i się napić. Nie jest mi to do szczęścia potrzebne - zaznaczył Janusz Panasewicz, który cały czas jest w znakomitej formie fizycznej i wokalnej. Niesamowite, jak wygląda wokalista Lady Pank w wieku 67 lat. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniał się przez lata Janusz Panasewicz. Na 10. slajdzie prezentujemy zdjęcie z 2023 roku.

