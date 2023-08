Kim była Anna Maria z piosenki zespołu Czerwone Gitary? Poeta dotarł do słów Seweryna Krajewskiego

Seweryn Krajewski - mimo że w styczniu skończył 76 lat - ciągle jest w znakomitej formie i nagrywa kolejne melodyjne piosenki. Ostatnio zobaczyliśmy byłego lidera zespołu Czerwone Gitary na plaży, gdzie kręcił teledysk do utworu "Jak dobrze, że jesteś". Trójmiejska grupa natomiast nadal występuję, choć od dawna bez Seweryna Krajewskiego. Niedawno Czerwone Gitary zagrały na festiwalu w Opolu, jednak brak charyzmatycznego wieloletniego wokalisty, instrumentalisty i kompozytora był widoczny. Podczas koncertów zespołu nadal wykonywany jest nieśmiertelny kawałek "Anna Maria", który skomponował Seweryn Krajewski. Okoliczności powstania tego przeboju to jedna z największych tajemnic w historii polskiej muzyki. Sam Krajewski nie chce dziś mówić o tym, kim była Anna Maria. Jednak w sieci nic nie ginie. W Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki dowiadujemy się, że znany poeta i autor tekstów Marek Gaszyński "dotarł do wywiadu, którego kompozytor udzielił w 1996 r. polonijnemu 'Dziennikowi Związkowemu'". "Czytamy w nim: Utwór ten miał dla mnie szczególne znaczenie – chociaż nie o wszystkim chciałbym mówić, nawet dzisiaj. Jest pewna sfera wspomnień, która powinna zostać bardzo prywatna. Jasne, że chodziło o dziewczynę, która musiała wyjechać z Polski już na zawsze. I dla niej i dla mnie był to wówczas dramat. To była pierwsza miłość, piękna, czysta, niepowtarzalna".

Autor tekstu "Anna Maria" o okolicznościach powstania utworu. "Seweryn nigdy przedtem tego nie robił"

Portal cytuje także słowa Krzysztofa Dzikowskiego, który jest autorem tekstu do "Anny Marii", więc - chcąc nie chcąc - coś wiedzieć musi. Jego słowa dają do myślenia. - Seweryn nigdy przedtem tego nie robił, po prostu przynosił mi muzykę i zostawiał pełną swobodę pisania. Ten jeden, jedyny raz przyszedł z zamówieniem. W tekście miały wystąpić słowa Anna Maria. Widziałem, że nie chce nic więcej na ten temat powiedzieć, a ja dyskrecjonalnie nie pytałem. Zdałem się na przesłanie, jakie niosła muzyka i postanowiłem napisać o czekającej kobiecie. Tak jak kobieta czeka na swojego mężczyznę, który wróci z morza, albo z wojny, albo z kopalni. Wie, że grozi mu niebezpieczeństwo, spogląda przez okno, drży z niepokoju. Nie znałem tej konkretnej Anny Marii, więc nie mogłem odnieść się bezpośrednio do niej, napisałem więc o tajemniczej, wyczekującej kobiecie - zdradził Krzysztof Dzikowski.

