Edyta Górniak zamieniła dom w górach na pokoje hotelowe. Tak teraz mieszka diwa

Edyta Górniak wynajęła swój dom w górach. Teraz mieszka w pokojach hotelowych

W trakcie pandemii koronawirusa, kiedy podróżowanie było ograniczone, Edyta Górniak zamieszkała w polskich górach. Zdecydowała się jednak wynająć posiadłość. Teraz za jej dom robią hotelowe pokoje w Polsce i ukochanej Tajlandii.

- Już nie chcę mieć domu w Polsce. Mieszkam tylko w hotelach. Oddałam mój domek w górach na wynajem. Będę tam wracać, bo to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce, jakie poznałam. Ale ja chyba jednak muszę czuć się wolnym ptakiem. Od początku nim byłam. Kiedy Allan był mały, zatrzymałam się. Ale teraz on sobie żyje po swojemu, więc ja wracam do swoich przystosowań, które miałam zawsze, żeby podróżować. To jest na pewno to moje cygańskie serce - opowiada „Super Expressowi” Edyta Górniak.

Wydawać by się mogło, że taki tryb życia jest bardzo kosztowny, ale Edyta Górniak oszczędza na innych rzeczach. - Ostatnio, gdy byłam w Azji, to poleciałam z jednym bagażem podręcznym. Naprawdę, nie miałam niczego więcej. Bardzo dużo rzeczy rozdałam - dodaje.

Edyta Górniak, która teraz stawia na rozwój, nie chce wiązać się z jednym miejscem na dłużej.

- Chciałabym się nie zatrzymywać nigdy, bo świat jest zbyt piękny. Ja chcę wszystkie możliwe pieniądze wydawać na rozwój i na to, by poznawać świat, odkrywać siebie, ludzi, kultury. Te podróże to jestem ja. To jest moja wielka pasja - zapewnia.

Edyta Górniak odbiera nagrodę ,,Super Expressu" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.