Edyta Górniak i Małgorzata Rozenek-Majdan wydały po 40 tys. złotych na wakacje! Kto jeszcze nie oszczędza? Lista gwiazd

Kazimierz Kaczor wspomina ostatnią rozmowę z Pieczką. To co robił zawstydzi młodych!

Ojciec chciał go zabić

Z pewnością największym zaskoczeniem jest kierunek obrany przez Małgorzatę Rozenek-Majdan (45 l.) i jej męża Radosława Majdana (51 l.), którzy razem z dziećmi wyjechali wynajętym kamperem do Danii. Tam nocują na polach kempingowych i poznają lokalną kulturę oraz atrakcje. Dwa lata temu zdecydowali się na podobną podróż, tyle że do Szwecji. Wygląda na to, że Skandynawia i panujące tam niskie temperatury są dla nich lepszym rozwiązaniem niż tropiki. Niestraszne im też ceny. Puszka napoju kosztuje tam 15 zł, za chleb ponad 10 zł.

Edyta Górniak wybiera Tajlandię, a Klaudia Halejcio..?

Ciepłe kraje z kolei wybiera Edyta Górniak (50 l.), która na cel swojej podróży wybrała ukochaną Tajlandię, gdzie spędzi cały miesiąc. Tam jedzenie jest tanie, ale lot potrafi ją kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na wyjeździe nie oszczędza również Klaudia Halejcio (33 l.), która wybrała się na Kretę do jednego z najlepszych hoteli na wyspie. Cena za noc wynosi tam aż 1500 zł!

Jednakże, jak mówi przysłowie, kto bogatemu zabroni? Kto i ile zapłacił za wakacje - sprawdźcie w naszej galerii.

Marysia Sadowska w bikini na plaży Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.