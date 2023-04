Tak mieszka Edyta Górniak. Mamy zdjęcia ze środka jej góralskiej willi! Każdy może spać w jej łóżku [ZDJĘCIA]

Ola Adamska ma znanego szwagra. To aktor "Barw szczęścia"

Gdy świat zwolnił, Edyta Górniak zamieszkała w górach. Tam odnalazła spokój, pokochała górali i ich kulturę. Nie wyobraża sobie mieszkać na stałe nigdzie indziej. Ale nosi ją po świecie, więc ostatnio znów spakowała walizki i wyjechała do ukochanej Azji. Tym razem padło na Indonezję. Wokalistka wróci do kraju dopiero przed sezonem festiwali telewizyjnych. I nie chce, by w tym czasie jej dom w Kościelisku obok Zakopanego stał pusty.

Edyta Górniak wynajmuje swój dom

Diwa zachęca do wynajmowania jej góralskiej chaty. Każdy może więc siedzieć przy tym samym stole co Górniak, relaksować się na tej samej kanapie, a nawet... spać w jej łóżku.

- Gdybyście chcieli, możecie wynająć mój dom. To piękny rejon Polski, gdybyście chcieli odpocząć - powiedziała Edyta Górniak na swoim Instagramie.

Przy okazji poleciła swoim fanom ulubione restauracje w górach, jak np. restauracja Pana Steskala na rynku Czarnego Dunajca, a nawet zdradziła, gdzie można zjeść najlepsze lody.

Tak mieszka Edyta Górniak. Jej dom to góralska willa

Dom Edyty Górniak ma cztery poziomy i liczy łącznie ponad 200 m2. Jest wart nawet 4 miliony złotych! Każde piętro to niezależny apartament. Górniak zajmowała wszystkie cztery, choć przyznała "Super Expressowi", że dom jest dla niej za duży. W góralskiej willi artystka uwielbia zajmować się domowymi czynnościami - sprzątaniem, myciem naczyń. Na górnym balkonie postawiła karmnik dla ptaków, którym codziennie donosi ziaren. Dom można wynajmować na doby. Tanio nie jest. Koszt jednego apartamentu, czyli jednego piętra domu, to 700 zł za noc. Wynajem całej nieruchomości to koszt między 2, a 3 tys. zł za dobę. Przy wynajmie całego budynku cena uzgadniana jest indywidualnie.

