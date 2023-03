Tylko u nas zdjęcia z imprezy!

Edyta Górniak baluje z synem i jego ukochaną do rana! Urodziny Allana Krupy. ZDJĘCIA

Cóż to była za noc! Edyta Górniak (50 l.) przybyła do stolicy specjalnie na 19-te urodziny swojego jedynego syna. Diwa pojawiła się na imprezie Allana i balowała z nim i jego ukochaną aż do rana. Szampan lał się strumieniami, a nastolatek nie szczędził czułości zarówno ukochanej, jak i mamie.