52-letnia Steczkowska w skąpym bikini. Ciało jak u nastolatki

Justyna Steczkowska w polskim show-biznesie obecna jest od ponad trzech dekad. Zaistniała dzięki "Szansie na sukces" i natychmiast zrobiła oszałamiającą karierę. Pomimo lat gwiazda cały czas sprawia, że fani nie tylko są pod wrażeniem jej pięknego głosu, ale również nienagannej sylwetki.

Justyna Steczkowska w skąpym bikini

Trudno uwierzyć w to, że Justyna Steczkowska ma już 52 lata. Gwiazda w ogóle nie wygląda na swój wiek. Piosenkarka wygląda jak modelka - jest to zasługa odpowiednio zbilansowanej diety oraz regularnych treningów. Ogromny wysiłek przynosi odpowiednie efekty, ponieważ ciało gwiazdy wygląda rewelacyjnie.

Wokalistka nie od dziś eksponuje swoje wdzięki. Często można zobaczyć ją w kusych sukienkach czy powycinanych kostiumach kąpielowych. Tym razem dodała na swoją instagramową relację filmik z wakacji, na którym można zobaczyć, jak pręży ciało w bikini.

Sekret pięknej sylwetki Justyny Steczkowskiej

Justyna Steczkowska nie raz mówiła, jak dba o swoją sylwetkę. W wielu wywiadach wspominała, o tym, że należy wstać z kanapy, a nasze ciało to skarb i powinno się je szanować.

"Trzeba wstać z kanapy. Trzeba się ruszać, trzeba ćwiczyć i pamiętać o tym, że ciało jest przekaźnikiem emocji, twoim skarbem i szanować je. Nie mówię, żeby obsesyjnie o nie dbać, chociaż niech każdy robi, co lubi, ale uważam, że należy szanować swoje ciało. Ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia, czyli zbilansowanej diety, zrzucenia ciężkich emocji z siebie, ładowania go pozytywną, dobrą energią. Na pewno sport nas wyzwala w dużej mierze. No i miłością, przytulaniem się, wszystkim tym, co jest dla nas miłe" - mówiła w rozmowie z dziennikarzami portalu plotek.pl.

