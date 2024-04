Wydało się, ile głosów SMS dostała Dagmara Kaźmierska w "Tańcu z gwiazdami"! "To jest przepaść"

Po ostatnim występie Dagmary Kaźmierskiej, która w parze z Marcinem Hakielem (40 l.) zatańczyła paso doble, zrobiło się gorąco. - Ja bym ci chciała przypomnieć, że ten program się nazywa „Taniec z gwiazdami", nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami – oceniła Dagmarę Iwona Pavlović (61 l.). Wtedy na parkiet wkroczył Conan, syn Kaźmierskiej, i powiedział: "Pani Iwona z takimi nogami nawet kroku by nie zrobiła". Młodzieniec nawiązał do wypadku samochodowego matki. W 2019 r. Dagmara uderzyła w słup i połamała nogi. Do dziś ma problemy z chodzeniem. Ale Czarna Mamba nie miała litości i skwitowała to: "Tu tańczymy o pierwsze miejsce i nagrodę finansową". Ta ostra wymiana zdań nie spodobała się szefom stacji.

- Produkcja ma dość Conana, który nie przestrzega zasad programu. Goście nie powinni wchodzić na parkiet, wręczać kwiatów i rzucać maskotek. Produkcja postanowiła porozmawiać na ten temat z Dagmarą. Jest to program o gwiazdach i tancerzach, a nie o gościach z widowni – powiedział informator Pudelka. "Kocham swoją mamę i będę ją wspierać do końca życia na każdy możliwy sposób" - skomentował to sam zainteresowany na Instagramie.

Widzów oburzyło coś jeszcze. Dagmara za taniec otrzymała zaledwie 19 pkt, a Aleks Mackiewicz (42 l.), który odpadł - 38 pkt. Nasze źródła mówią, że to zasługa widzów. Nikt nie otrzymuje bowiem tyle głosów SMS, co ona.

- Jeśli chodzi o głosy widzów, Dagmara praktycznie co odcinek dostaje ich najwięcej. Kilka razy jedynie Roxie ją wyprzedziła, ale o włos - zdradza nasze źródło z Polsatu. - Nawet w stacji są zaskoczeni, że Dagmara ma aż taki wynik od widzów. A obstawiano, że dojdzie do 3, maksymalnie 4 odcinka... - słyszymy.

Dagmara Kaźmierska kiedyś i dziś. Tak zmieniła się najpopularniejsza Królowa Życia