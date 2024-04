Gorąco zrobiło się już po występie "królowej życia", która w parze z Marcinem Hakielem (40 l.) zatańczyła paso doble. Za swój popis otrzymali 19 punktów. "Ja bym ci chciała przypomnieć, że ten program się nazywa "Taniec z gwiazdami", nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami" - powiedziała Iwona Pavlović (61 l.). Wtedy na parkiecie zjawił się Conan, syn Kaźmierskiej i powiedział, że "Pani Iwona z takimi nogami nawet kroku by nie zrobiła", co "Czarna Mamba" skwitowała odpowiedzią, że tu "tańczymy o pierwsze miejsce i nagrodę finansową". Okazuje się, że cała sytuacja... wzruszyła jurorkę. "Myślę, że tak by było, że nic bym nie zatańczyła, ale kompletnie się nie denerwuję. Proszę pamiętać o tym, że to jest syn. Nawet, nie powiem, że jestem dumna z niego, ale bardzo podobała mi się jego postawa, że bardzo broni swojej mamy. Tak powinno być. Bardziej myślę, że to była taka emocjonalna uwaga, mało tego, bo muszę się z nią zgodzić. Pytanie tylko, czy w takiej sytuacji zgłosiłabym się do >>Tańca z gwiazdami<<" - powiedziała już po programie w rozmowie z Pomponikiem.

Skandal po decyzji widzów w "Tańcu z gwiazdami". Dagmara Kaźmierska oberwała nawet od dawnej przyjaciółki!

Wcześniej jednak wszyscy poznali werdykt widzów. Ci zdecydowali, że z show żegna się Aleks Mackiewicz (42 l.), który zdobył 38 pkt od jury. Po przeczytaniu wyników można było usłyszeć buczenie na widowni. Jury jak i Dagmara Kaźmierska także byli w szoku, co było widać na ich twarzach. "Niesprawiedliwe fest" - napisał na Instagramie Maciej Musiał (29 l.). "Tańczyć w ogóle nie umie. Dawno powinna odpaść. Co to jest. Oszustwo i nic więcej" - dodała Edzia, dawna przyjaciółka Dagmary z show TTV.

"Jeszcze raz powiem, że wynik był bardzo niesprawiedliwy. Teraz pewnie po kolei sami najlepsi będą odpadać. Ja sam trenuję taniec, więc ciężko mi się patrzyło na taki wynik", "Żenada to co odstawiliście wczoraj", "Co to jest za werdykt? To jest jakiś żart" - pisali widzowie.

Głos zabrała nawet Ewa Szabatin. "Alex był zdecydowanie najlepszym tancerzem tej edycji. Tancerzem, bo jako jedyny miał odpowiednią postawę, trzymał centrum, miał świetną akcję bioder, świetnie nachylenia w tańcach standardowych, rewelacyjnie przemieszczanie się z nogi nad nogę i świadomość ciała na poziomie zawodowym. Wielka szkoda. Ale program TZG, a nie turniej tańca, to show taneczne, gdzie liczą się głosy widzów. Gratulacje wielkie dla Alexa! Dawno nie było w programie tak dobrze tańczącego faceta!" - napisała.

Dagmara Kaźmierska lada chwila ma urodziny. Wiemy, jak będzie świętować