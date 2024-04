Ewelina Lisowska, w trakcie swojej edycji, przytyła 1,5 kilograma. Jej ówczesny partner - Tomasz Barański, tłumaczył, że to kwestia tego, że nabrała mięśni, które przecież ważą. W przypadku Dagmary Kaźmierskiej sytuacja wygląda trochę inaczej. "Królowa życia" w jednym z najnowszych wywiadów pożaliła się, że jej waga wskazuje teraz 2 kilogramy więcej niż przed rozpoczęciem treningów z Marcinem Hakielem.

Dagmara Kaźmierska przejdzie do historii "Tańca z gwiazdami"! Przez treningi z Marcinem Hakielem... przytyła!

- Przytyłam. Zważyłam się w domu, mówię: "Przytyłam". Myślałam, że stanie na wadze albo chociaż pójdzie kilogram w dół. No, nie poszło - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost. Dopytywana przez dziennikarkę, czy to nie kwestia tego, że nabrała mięśni, nie pozostawiła złudzeń. - Nie! Ja... zaczęłam znowu ciasteczka jeść. Wróciła miłość do ciasteczek. Był już czas, że nie jadłam, teraz znowu. Lubię zjeść, co mam powiedzieć? - dodała.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel to jedna z ulubionych par wśród widzów "Tańca z gwiazdami". I chociaż otrzymują od jury najsłabsze oceny, bez trudu przechodzą do kolejnych odcinków. "Ja widzę progres" - zauważył Tomasz Wygoda po ich ostatnim tańcu. "Tomek mówi, że coraz lepiej tańczysz. A ja uważam Dagmarko, że jako jedyna nie robisz w tym programie postępu. Tańczysz tak samo jak w pierwszym odcinku (...) teraz wymyśliłam, że jest tzw. "balans Kaźmierskiej", czyli statyczny, na leniwca" - dodała Iwona Pavlović.

