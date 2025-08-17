Andziaks to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać w świecie mediów społecznościowych. Każdy dzień jej życia relacjonowany jest z dbałością o najmniejsze szczegóły, a liczba fanów rośnie w zawrotnym tempie. Ogłoszenie drugiej ciąży stało się dla niej pretekstem do przygotowania wyjątkowych treści w social mediach, które szybko obiegły internet. Jednak to nie koniec atrakcji, jakie influencerka miała w zanadrzu. Zaledwie kilka dni później przyszedł czas na równie ważne święto – piąte urodziny jej córki, Charlie. Organizacja takich urodzin kosztuje majątek.

Andziaks wyprawiła córce urodziny za miliony!

Urodzinowe przyjęcie odbyło się w przydomowym ogrodzie, który na tę okazję przeszedł prawdziwą metamorfozę. Motyw przewodni został zaczerpnięty z popularnej animacji Disneya "Moana", co sprawiło, że całe otoczenie przypominało egzotyczną wyspę. Kolorowe girlandy, kwiatowe dekoracje, tropikalne elementy i specjalne strefy zabaw - wszystko to zrobiło ogromne wrażenie zarówno na dzieciach, jak i dorosłych. Nie zabrakło oczywiście tematycznego tortu oraz mnóstwa prezentów, które dosłownie zasypały solenizantkę.

Andziaks, mimo zaawansowanej już ciąży, osobiście czuwała nad każdym szczegółem przygotowań. Widać było, że zależy jej, by ten dzień na długo zapadł córce w pamięć. Jej partner, Luka, także aktywnie uczestniczył w organizacji przyjęcia dla córki.

Na imprezie nie mogło zabraknąć przyjaciół pary z branży internetowej i show-biznesu. Wśród gości pojawiła się m.in. Natalia Siwiec z córką, a także Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski z pociechami. Relacje z urodzin szybko trafiły do sieci, a zdjęcia pełne kolorów i uśmiechów dzieci obiegły Instagram. Internauci nie kryli zachwytu nad skalą przedsięwzięcia, podkreślając, że Andziaks i Luka nie szczędzą starań, by ich córka czuła się wyjątkowo.

